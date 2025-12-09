EQS-News: Imec
Durchbruch ermöglicht skalierbare, hochpräzise Biosensorik-Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen
LEUVEN, Belgien, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ --
Informationen zu imec
Die fortschrittliche Forschung von Imec ermöglicht Durchbrüche in einer Vielzahl von Branchen, darunter Computer, Gesundheit, Automobil, Energie, Infotainment, Industrie, Agrar- und Lebensmittel sowie Sicherheit. Über IC-Link begleitet imec Unternehmen bei jedem Schritt der Chip-Entwicklung - vom ersten Konzept bis zur Serienfertigung - und liefert maßgeschneiderte Lösungen, die auf die anspruchsvollsten Design- und Produktionsanforderungen zugeschnitten sind.
Imec arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette sowie mit Technologieunternehmen, Start-ups, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Flandern und weltweit zusammen. Imec hat seinen Hauptsitz in Leuven, Belgien, und verfügt über Forschungseinrichtungen in Belgien, Europa und den USA sowie Vertretungen auf drei Kontinenten. Im Jahr 2024 verzeichnete imec einen Umsatz von 1,034 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.imec-int.com
