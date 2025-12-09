Als zurückhaltend, trotzdem aber vorsichtig optimistisch lässt sich die Stimmung an der Frankfurter Börse derzeit beschreiben. Während die Wall Street vor der entscheidenden Fed-Sitzung auch heute keinen Rückenwind liefert, tastet sich der DAX Punkt für Punkt weiter nach oben. Die Aufwärtstendenz im traditionell guten Börsenmonat bleibt damit bestehen. Der aktuelle Abstand zur 24.000er Marke könnte auch reichen, um etwaige Schwankungen am morgigen Abend gut aushalten zu können.

Eines ist klar: Sollten die Leitzinsen wie erwartet morgen um weitere 25 Basispunkte zurückgenommen werden, dürfte die Entscheidung im geldpolitischen Gremium so umstritten fallen wie lange nicht. Spannend bleibt deshalb, wie Fed-Chef Powell diese Situation dann in der Pressekonferenz erklären wird und welche Implikationen der Markt daraus für den Zinskurs im kommenden Jahr ableitet. Schaut man auf den Anleihemarkt, nimmt die Skepsis bezüglich einer nahtlosen Fortsetzung des Lockerungszyklus zumindest immer weiter zu.

Vielleicht auch, weil in knapp zwei Wochen die Bank of Japan die Zinsen erhöhen und damit die Entscheidung der Fed in den Schatten stellen könnte. 80 Prozent beträgt hierfür die vom Markt veranschlagte Wahrscheinlichkeit. Auch hier geht es aber eher um die Zeit danach. Denn im Falle einer weiteren Straffung der Geldpolitik in Japan könnte die Rückführung einer nicht unerheblichen Summe an billigem Geld aus Japan, das in vielen anderen Teilen der Welt investiert ist, für Verkaufsdruck sorgen. So könnten die immens gestiegenen Technologieaktien zwar jede Diskussion über eine Blasenbildung in der Vergangenheit überstanden haben, aber an einem Kapitalabzug aus den sogenannten aufgelösten Carry-Trades scheitern. Wenn das mal nicht das Börsenthema 2026 wird.

