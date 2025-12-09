Anzeige
Mehr »
Dienstag, 09.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Biotech-News am 11. Dezember könnte 2026 komplett verändern
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
WH SelfInvest
09.12.2025 17:27 Uhr
126 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Marktausblick und zwei erfolgreiche Strategien für 2026 - Kostenloses Webinar heute um 19:00 Uhr

Anzeige / Werbung

Urban Jäkle gibt eine aktuelle Einschätzung zur Marktentwicklung und stellt zwei vielversprechende Strategien für Aktien & Optionen vor. Erfahren Sie, wie man Monat für Monat die besten Saisonalitäts-Aktien auswählt & Optionen mit wenig Zeitaufwand erfolgreich handeln kann. Urban wird live aktuelle Trades zeigen. Es gibt ein Sonderangebot zur Umsetzung der Strategien. Diplom Physiker Urban Jäkle handelt seit 30 Jahren Aktien & Optionen und ist Autor des Buches "Trading Systems".

    Dienstag, 09.12.25, 19:00 Uhr

    Jetzt kostenlos anmelden

    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    © 2025 WH SelfInvest
    Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.