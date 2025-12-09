Lexus legt den zwischen 2010 und 2012 produzierten zweisitzigen Sportwagen LFA als Elektroauto neu auf - bisher allerdings nur in Form eines Konzeptfahrzeugs: Die Toyota-Marke hat mit dem LFA Concept die Studie eines Batterie-elektrischen Sportwagens vorgestellt - geizt aber noch mit Angaben zum Antrieb. Unter Petrolheads genießt der Lexus LFA Kultstatus. Nur rund 500 Exemplare des zweisitzigen Sportwagens wurden zwischen 2010 und 2012 gebaut. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net