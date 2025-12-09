Die Robotaxis der Google-Schwester Waymo haben ihren Fahrstil verändert - und spalten damit die Öffentlichkeit. Galt Waymo ursprünglich als Inbegriff eines zurückhaltenden, regelkonformen Fahrstils, so fahren die Robotaxis seit kurzem deutlich selbstbewusster und teils sogar aggressiv. Jahrelang haben die Waymo-Fahrzeuge konsequent an Stoppschildern gehalten, warteten an Kreuzungen ab und zeigten viel Zurückhaltung beim Spurwechsel oder beim Einfädeln. ...

