Während Tech-Aktien stagnieren, erleben Small-Caps und konjunktursensitive Sektoren einen Aufschwung. Warum Anleger jetzt lieber auf riskante Titel setzen und was das für 2026 bedeutet.Im Dezember, normalerweise der Monat, in dem Anleger ihre Portfolios aufpolieren, läuft es in diesem Jahr anders. Statt wie gewohnt die Gewinneraktien zu kaufen und die Verlierer abzustoßen, wenden sich Investoren in diesem Jahr von den Technologiegiganten ab und setzen auf riskantere Small-Caps und Aktien der Old Economy. Seit dem Tiefststand des US-Marktes am 20. November hat der Small-Cap-Index Russell 2000 gut zugelegt und erreichte kürzlich ein Allzeithoch. Zum Vergleich stieg der S&P 500 Index in …