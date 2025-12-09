EQS-News: Delivery Hero SE
Berlin, 09. Dezember 2025
Brief an unsere Aktionärinnen und Aktionäre: Fokus auf Wertsteigerung durch operative und finanzielle Verbesserungen und Prüfung strategischer Optionen
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
2025 war erneut von operativen Fortschritten geprägt. Zu unseren Verbesserungen zählten signifikante Fortschritte bei der globale Plattformmigration, die Rückkehr zu Wachstum in Asien, die Aufrechterhaltung des Wachstums in Saudi-Arabien trotz erhöhter Konkurrenz, die Optimierung unserer Kostenstruktur sowie die Vereinfachung unserer Unternehmensstruktur. Trotz dieser bedeutenden Fortschritte und unseres kontinuierlichen Engagements, stets das bestmögliche Kundenangebot zu liefern, erkennen wir an, dass die Entwicklung des Aktienkurses für uns alle enttäuschend war. Mit diesem Schreiben möchten wir unseren Aktionären einen Überblick über unsere operativen und strukturellen Verbesserungen geben und bekräftigen, dass Vorstand und Aufsichtsrat die notwendigen Schritte ergreifen, um den Unternehmenswert im Sinne der Aktionäre zu erhöhen, einschließlich der Prüfung verschiedener strategischer Optionen.
Delivery Hero befindet sich heute operativ in einer stärkeren Position als je zuvor. Wir haben unseren Fokus konsequent darauf ausgerichtet, unseren Kunden, Restaurantpartnern, Stores und Fahrern das bestmögliche Erlebnis und den bestmöglichen Service zu bieten und dabei unsere "profitable Wachstumsstrategie" skalierbar umzusetzen.
Trotz all dieser operativen Erfolge sind wir von der Entwicklung des Aktienkurses und der Bewertung von Delivery Hero enttäuscht. Wir möchten unseren Aktionären versichern, dass das Unternehmen weiterhin voll und ganz darauf ausgerichtet ist, dieses Thema zu adressieren. Vorstand und Aufsichtsrat werden gemeinsam die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den langfristigen Unternehmenswert für unsere Aktionäre zu steigern. Mit diesem Ziel vor Augen hat Delivery Hero finanzielle und juristische Berater mandatiert, die uns in den vergangenen Monaten proaktiv bei der Prüfung verschiedener strategischer Optionen für unsere Gruppe unterstützt haben, mit dem klaren Ziel Delivery Hero weiter zu stärken und den Wert für Aktionäre nachhaltig zu steigern.
Gemeinsam mit unseren Beratern prüfen wir strategische Optionen, darunter:
Das Ergebnis dieser Prüfung kann dazu führen, dass ausgewählte strategische Maßnahmen umgesetzt werden, mit dem Ziel, Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.
Mit diesem Schreiben bekräftigen Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero unser entschlossenes Engagement, die aktuelle Aktienkursentwicklung und Unternehmensbewertung durch die sorgfältige Prüfung verschiedener strategischer Optionen aktiv zu adressieren. Zugleich unterstreichen wir unseren konsequenten Fokus auf operative Exzellenz und nachhaltige finanzielle Verbesserungen.
Unsere Verpflichtung gegenüber Kunden, Restaurantpartnern und Stores bleibt unverändert: Wir werden weiterhin ein herausragendes Kundenerlebnis bieten und zugleich die weltweit führende Plattform für lokale Lieferungen kontinuierlich stärken.
ÜBER DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com
