Der DAX hat am Dienstag seine Erholung vom November-Tief fortgesetzt. Anleger agieren vor der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank morgen Abend dennoch vorsichtig. Gefragt waren heute die Papiere von Rheinmetall, für einige andere Werte ging es hingegen abwärts.Die Anleger blieben heute vorsichtig, da am Mittwochabend die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt gibt. Am Markt gilt ein kleiner Zinssenkungsschritt um 0,25 Prozentpunkte bereits als eingepreist.Der Leitindex stieg um 0,5 ...

