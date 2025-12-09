Der DAX hat am Dienstag seine Erholung vom November-Tief fortgesetzt. Anleger agieren vor der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank morgen Abend dennoch vorsichtig. Gefragt waren heute die Papiere von Rheinmetall, für einige andere Werte ging es hingegen abwärts.Die Anleger blieben heute vorsichtig, da am Mittwochabend die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt gibt. Am Markt gilt ein kleiner Zinssenkungsschritt um 0,25 Prozentpunkte bereits als eingepreist.Der Leitindex stieg um 0,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
