Bystronic nominiert Daniel Bischofberger und Fabrice Billard für die Wahl in den Verwaltungsrat



09.12.2025 / 18:00 CET/CEST





Zürich, 9. Dezember 2025 - Bystronic schlägt Daniel Bischofberger und Fabrice Billard als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vor. Sie sollen im April 2026 die Nachfolge von Dr. Matthias Auer und Urs Riedener antreten, die sich nach langjähriger, engagierter Tätigkeit nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stellen.



Daniel Bischofberger, CEO von Accelleron Industries Ltd, verfügt über umfassende Führungserfahrung in der internationalen Energiewirtschaft. Er war unter anderem für ABB Asea Brown Boveri und Sulzer tätig und hat Akquisitionen, Integrationsprojekte und einen Börsengang erfolgreich geleitet. Als ausgewiesener Technologie- und Serviceexperte bringt er besonderes Interesse für die Bystronic Systeme und das Servicegeschäft mit. Der gebürtige Schweizer hat in den USA, Malaysia und der Schweiz gearbeitet.



Fabrice Billard, CEO von Burckhardt Compression, hat das Unternehmen erfolgreich transformiert. Dabei hat er das Wachstum beschleunigt, die Rentabilität verbessert und Prozesse optimiert. Zuvor arbeitete er zwölf Jahre in leitenden Funktionen bei Sulzer und sammelte breite internationale Erfahrung in verschiedenen Industrien und Märkten. Er wurde in Frankreich geboren und hat in der Schweiz, Singapur, und den Niederlanden gearbeitet.



"Mit Daniel Bischofberger und Fabrice Billard gewinnen wir zwei starke Führungspersönlichkeiten, deren Erfahrung im globalen Industrieumfeld perfekt zu unseren Anforderungen passt", sagt Dr. Heinz O. Baumgartner, Präsident des Verwaltungsrats. "Wir freuen uns auf ihre Impulse. Ebenso danken wir Dr. Auer und Herrn Riedener sehr herzlich für ihr langjähriges Engagement und ihre äusserst wertvollen Beiträge während dieser Zeit."



Die Lebensläufe und Hintergrundinformationen der aktuellen Verwaltungsrats-mitglieder und der zur Wahl nominierten Personen sind auf der Website von Bystronic unter https://ir.bystronic.com/de/corporate-governance/verwaltungsrat zu finden. Die Wahl findet im April 2026 an der Generalversammlung 2025 von Bystronic statt. Datum und Ort werden in Kürze bekannt gegeben.



