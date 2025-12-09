Bystronic AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Zürich, 9. Dezember 2025 - Bystronic schlägt Daniel Bischofberger und Fabrice Billard als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vor. Sie sollen im April 2026 die Nachfolge von Dr. Matthias Auer und Urs Riedener antreten, die sich nach langjähriger, engagierter Tätigkeit nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stellen.
