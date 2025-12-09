Bolivien gilt als einer der größten Silberproduzenten der Welt. Ein dort neu entdecktes Vorkommen könnte diesem Explorer die nötige Neubewertung verschaffen, um ihn in die Milliardenliga zu katapultieren. Mit erstklassigen Silberreserven und einer vielversprechenden Exploration im Herzen von Lateinamerika steht er kurz davor, die Aufmerksamkeit der internationalen Märkte auf sich zu ziehen. Jetzt könnte der ideale Zeitpunkt sein, um von diesem aufstrebenden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.