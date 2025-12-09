© Foto: Ashish Vaishnav - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Es ist verdächtig still geworden um den Kreativ-Software-Anbieter Adobe. Und das obwohl die KI die Branche kräftig aufwirbelt. Am Mittwoch legt der Konzern seine Zahlen vor. Und Analysten sehen eine Comeback-Chance.Keine leichte Zeit für Anleger des Softwarespezialisten Adobe: Die Aktie hat seit Jahresbeginn 23 Prozent verloren, während der Nasdaq und der S&P 500 deutlich zulegen konnten. Besonders die Sorgen um eine mögliche Disruption durch Künstliche Intelligenz (KI) belasten das Unternehmen und seine Marktstellung. Doch könnte sich für langfristig orientierte Anleger jetzt eine Einstiegsmöglichkeit ergeben? Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Adobe ein moderates Wachstum von rund 10 …