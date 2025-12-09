Das IVFP hat den aktuellen Jahrgang seines Basisrenten-Ratings veröffentlicht - und betont einmal mehr die Vorteile des Vorsorgeprodukts. Für das diesjährige Rating wurde die Kategorie "Rendite" als kundenrelevanteste Kategorie höher gewichtet. Welche Tarife konnten die Bestnote erhalten? Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist seit Jahren ein Verfechter der Basisrente. Als einige Vorteile nennt das IVFP etwa den attraktiven Steuervorteil, die Freiheit bei der Wahl der Anlagestrategie ...

