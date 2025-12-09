Das auf Schuhe fokussierte US-Unternehmen hat heute mit den Q3-Zahlen einen Kursanstieg von fast 40 % ausgelöst, der Börsenwert erreichte 330 Mio. $. Zwar schrumpfte der Umsatz um 3,2 % auf 752 Mio. $, doch es gelang die Rückkehr zum einem positiven Ergebnis von 18 Mio. $. Die Liquidität wurde auf 51 Mio. $ verbessert und der Lagerbestand verringerte sich auf 620 Mio. $.
Für das Gesamtjahr plant das Management 3 bis 5 % Umsatzrückgang ein. Das bereinigte operative Ergebnis wird mit 50 bis 55 Mio. $ angesetzt. Die Investoren haben heute neue Hoffnung geschöpft, die Erwartung kommt zurück in den Normalbereich.
Helmut Gellermann
