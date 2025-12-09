Ein langer Substack-Text bringt Bewegung in vergessene Aktien. Michael Burry analysiert Fannie Mae und Freddie Mac und wirft die Frage auf: Steht die Rückkehr an die Börse kurz bevor? Der bekannte Investor Michael Burry rechnet mit einem deutlichen Kurspotenzial bei Fannie Mae und Freddie Mac, falls die beiden US-Hypothekenfinanzierer über Börsengänge an den Kapitalmarkt zurückkehren. Beide Unternehmen, die als staatlich geförderte Hypothekenfinanzierer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
