Vor der nächsten Entscheidung der US-Notenbank (Fed) zum Leitzins morgen gibt es in den USA nur moderate Bewegungen an der Börse. Nicht so beim Halbleiterkonzern Micron Technology. Kommende Woche liefert der Konzern aktuelle Quartalszahlen und profitiert heute bereits von einem positiven Analystenkommentar.Am 17. Dezember, kommenden Montag, öffnet der Konzern aus Boise in Idaho seine Bücher, um die Zahlen für das abgelaufene Quartal vorzustellen. Der Großteil der Analysten ist im Vorfeld positiv ...

