ROM (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in Rom Gespräche mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geführt. "Wir hatten ein tolles Gespräch, das sehr inhaltsreich hinsichtlich aller Aspekte der diplomatischen Lage war", schrieb Selenskyj danach auf sozialen Netzwerken. Die ukrainische Seite schätze es, dass sich Italien aktiv an der Suche nach wirksamen Ideen und Schritten zur Herbeiführung eines Friedens beteilige. Kiew zähle auch weiter auf die italienische Unterstützung.

Selenskyj dankte insbesondere für gewährte Unterstützung im Energiebereich und dabei zur Verfügung gestellte Ausrüstungen. "Das ist das, was die ukrainischen Familien, unsere Menschen, Kinder, das Leben in unseren Städten und Gemeinden unterstützt, die unter ständigem russischem Beschuss stehen", fuhr Selenskyj fort.

Vor dem Hintergrund erhöhten Drucks aus dem Weißen Haus zur Annahme eines US-Friedensplans reiste Selenskyj nach London, Brüssel und Rom, um Unterstützung von den europäischen Verbündeten zu bekommen. Washington hatte Ende November Kiew einen Plan zur Beendigung des seit 2022 andauernden russisch-ukrainischen Krieges vorgelegt./ast/DP/mis