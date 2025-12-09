Stellantis kooperiert mit Bolt für den Einsatz fahrerloser Autos in Europa. Erste Testfahrten sollen 2026 starten, die Produktionsaufnahme soll 2029 erfolgen.Der Automobilhersteller Stellantis plant gemeinsam mit dem estnischen Ride-Hailing-Anbieter Bolt den Einsatz fahrerloser Fahrzeuge in Europa. Die ersten Straßenversuche sollen 2026 beginnen, teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Die Zusammenarbeit kombiniert Stellantis' speziell entwickelte Plattformen für autonome Fahrzeuge mit Bolts Ride-Hailing-Netzwerk. Bolt bedient mehr als 200 Millionen Kunden in über 50 Ländern, darunter 23 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Laut der gemeinsamen Erklärung soll die Einführung schrittweise …

