CGTN: Nach der Tragödie kommt Hongkong zusammen, um wiederaufzubauen



09.12.2025





BEIJING, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte einen Artikel über die Rettungs- und Wiederaufbaumaßnahmen nach dem verheerenden Brand in Tai Po in der Sonderverwaltungsregion Hongkong (HKSAR), in dem die gemeinsamen Anstrengungen der Zentralregierung und der HKSAR-Regierung, der Einwohner Hongkongs, der Freiwilligen vom Festland und verschiedener Bereiche der Gesellschaft hervorgehoben wurden. In der Wohnanlage Wang Fuk Court in Tai Po sind die Bewohner in aller Stille in ihre Wohnungen zurückgekehrt, die sie nie wieder bewohnen können - einige zum ersten Mal seit dem verheerenden Brand am 26. November. Viele kamen nur, um das Wenige zu holen, das sie tragen konnten. Aber sie waren nicht allein. Gruppen von Freiwilligen standen bereit, um ihnen beim Einpacken ihrer Habseligkeiten zu helfen und die Familien zu den wartenden Transportern zu führen. In der Nähe stand ein unbeaufsichtigter Lastwagen mit offenen Türen, der mit Getränkeflaschen, Kartons und Plastiktüten beladen war - kostenlos für jeden, der sie brauchte. Zu denjenigen, die ihre Hilfe anboten, gehörte Wong Chi-chuen, ein 58-jähriger Taxifahrer. Fünf Tage lang hatten Wong und seine Kollegen die Bewohner kostenlos befördert. "Wir fangen um acht Uhr an und hören erst spät auf", sagte er. "Ja, es schadet unserem Einkommen, aber den Menschen zu helfen ist wichtiger." Von langen Schlangen freiwilliger Helfer bis hin zu kontinuierlichen Spenden aus der gesamten Gesellschaft hat Hongkong in bemerkenswertem Umfang mobilisiert, um die von der Tragödie betroffenen Familien zu unterstützen. Regierung intensiviert Unterstützung Nach dem Brand rief der chinesische Präsident Xi Jinping sofort dazu auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Brand zu löschen und die Zahl der Opfer und Verluste zu minimieren. Außerdem sprach er den Familien der Opfer und allen vom Brand Betroffenen sein tiefes Beileid und Mitgefühl aus. Die Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong (HKSAR) leitete bereits wenige Stunden nach der Katastrophe eine stadtweite Rettungs- und Umsiedlungsaktion ein. Noch in der gleichen Nacht wurden in ganz Tai Po Notunterkünfte eingerichtet, und es wurden sofort Sofortzahlungen geleistet. Bis zum 5. Dezember waren 1.369 Bewohner in Jugendherbergen, Lagern und Hotelzimmern untergebracht worden. Weitere 2.499 Personen sind in Übergangswohnungen umgezogen. Chief Executive John Lee versprach, dass "keine betroffene Familie zurückgelassen wird" und sagte, dass die Unterkunft während der gesamten Wiederaufbauphase kostenlos sein wird. Einen Tag nach dem Brand erhielt jeder betroffene Haushalt eine Sofortzahlung von 10.000 Hongkong-Dollar. Die Regierung kündigte später Beileidszahlungen in Höhe von 200.000 Hongkong-Dollar an die Familien der Opfer an. Außerdem wurden 50.000 Hongkong-Dollar an Unterhaltsbeihilfen für die betroffenen Haushalte bereitgestellt - ein Betrag, der später auf 100.000 Hongkong-Dollar erhöht wurde. Das Sozialamt hat im Rahmen seines Unterstützungsprogramms "ein Sozialarbeiter pro Haushalt" über 4.900 Bewohner aus über 1.900 Haushalten erreicht und ihnen Beratung, Koordination von Hilfsgütern sowie alltägliche Unterstützung angeboten. Außerdem werden jedem Haushalt zwei Beamte zugeteilt, die bei Arztbesuchen, beim Packen, beim Transport und anderen praktischen Dingen helfen. Lion-Rock-Geist Die Tragödie hat in ganz Hongkong und darüber hinaus eine große Welle des Mitgefühls ausgelöst. Am Tag des Brandes brachten die Bewohner Kleidung, Lebensmittel und Wasser in die Notunterkünfte, während sich vor den Blutspendezentren lange Schlangen bildeten. Eine Lieferung dringend benötigter Decken wurde über Nacht vom Festland in Dongguan nach Tai Po transportiert. Freiwillige Helfer sind rund um die Uhr in Notunterkünften und Übergangswohnungen im Einsatz, um sicherzustellen, dass die Bewohner bei Bedarf Hilfe erhalten können. Sobald eine Anfrage gestellt wird, koordinieren und liefern die Freiwilligen die Hilfsgüter umgehend aus. "Die Menschen in Hongkong haben den Lion-Rock-Geist. Wenn einer leidet, helfen alle", sagte Mei Siu-fung, Leiterin des Tai Po District Care Teams, und fügte hinzu, dass innerhalb weniger Stunden nach dem Brand etwa 400 Freiwillige vor Ort waren. Der Lion-Rock-Geist, oft als der Geist Hongkongs bezeichnet, spiegelt die kollektive Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit der Stadt wider, Schwierigkeiten zu überwinden und nach einem besseren Leben zu streben. Auch vom Festland und aus Macao kam Unterstützung. Die Einwohner von Shenzhen organisierten Versorgungsfahrzeuge. Kinder und ältere Dorfbewohner aus Guizhou spendeten, was sie konnten. Große und kleine Organisationen auf dem Festland mobilisierten medizinische Ausrüstung, Hilfsgüter und finanzielle Mittel in Millionenhöhe. Die Macau Foundation hat 30 Millionen Hongkong-Dollar überwiesen. Die öffentlichen Spenden für den Unterstützungsfonds für Wang Fuk Court haben inzwischen rund 3 Milliarden Hongkong-Dollar erreicht. Zusammen mit 300 Millionen Hongkong-Dollar Startkapital von der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong beläuft sich der Fonds auf insgesamt rund 3,3 Milliarden Hongkong-Dollar und wird den Wiederaufbau und die langfristige Unterstützung unterstützen. "Katastrophen sind unbarmherzig, aber die Menschen haben Liebe", sagte Lee. "Die Fürsorge und die Spenden aus Guangdong, Macao und vielen anderen Ländern zeugen von Mitgefühl, Solidarität und Hoffnung. Die Regierung wird dafür sorgen, dass jeder Dollar den Bewohnern beim Wiederaufbau ihres Lebens zugute kommt." https://news.cgtn.com/news/2025-12-08/In-the-wake-of-tragedy-Hong-Kong-comes-together-to-rebuild-1IWyRq86a6k/p.html View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-nach-der-tragodie-kommt-hongkong-zusammen-um-wiederaufzubauen-302637001.html



