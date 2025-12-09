Der interstellare Komet 3I/Atlas sorgt weiterhin für wissenschaftliche Furore. Forscher:innen haben auf ihm Methanol nachgewiesen - und zwar in überraschend großen Mengen. Wenn es darum geht, komplexe Moleküle wie Aminosäuren und Proteine entstehen zu lassen, spielt Methanol eine wichtige Rolle. Das Molekül gilt deshalb als Baustein für Leben, da DNA und RNA aus Proteinen und Aminosäuren bestehen und damit von enormer Bedeutung sind. Bestimmte Mikroorganismen ...

