Onego Bio, ein Lebensmittelzutatenhersteller, der mithilfe präziser Fermentation* tierfreies Eiprotein produziert, hat heute die Einführung einer neuen Expertenreihe mit dem Titel "The Power of Trichoderma reesei: Building the Future with Fungi." Diese mehrteilige Initiative verdeutlicht das volle Potenzial von Trichoderma reesei, der mikrobiellen Plattform hinter Bioalbumen von Onego, indem sie dessen wissenschaftliche Stärken, industrielle Skalierbarkeit und praktische Leistungsfähigkeit in der Lebensmittelherstellung hervorhebt.

Die erste Sitzung mit dem Titel "Why Trichoderma reesei is Precision Fermentation's Quiet Workhorse," findet am 18. Dezember 2025 statt. Es werden Dr. Sharief Barends, Forschungsleiter in Leiden (Niederlande) und Leiter der Abteilung für Pilzgenetik bei IFF, sowie Dr. Christopher Landowski, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Onego Bio, teilnehmen. Gemeinsam werden sie das Forschungserbe, die Stärken und die industriellen Vorteile von T. reesei, untersuchen und einen Vergleich mit anderen mikrobiellen Plattformen anstellen, die üblicherweise in der Präzisionsfermentation eingesetzt werden. Es wird ein Whitepaper folgen, das weitere Einblicke in die einzigartigen Fähigkeiten bei der Proteinherstellung bietet.

Im Anschluss an diese erste Sitzung wird die Reihe mit weiteren Themen fortgesetzt, die von der Herstellung über die Marktwirtschaft bis hin zur Anwendung in Lebensmitteln reichen, darunter:

Eine zweite Sitzung, die für Januar geplant ist, wird Dr. Marshall Bredwell, Chief Operating Officer bei Perfect Day und ehemaliger Leiter für Prozesse und Fertigung bei Novozymes in den USA und China, zusammen mit Arni Kujala, Leiter der Fertigung bei Onego Bio, vorstellen und sich auf die Vorteile der T. reesei -Plattform bei der Herstellung und Skalierung von Proteinen und Rohstoffzutaten konzentrieren.

-Plattform bei der Herstellung und Skalierung von Proteinen und Rohstoffzutaten konzentrieren. Eine dritte Sitzung, die für Februar geplant ist, zum Thema Marktwirtschaft und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette mit Tom Ferguson, Chief Financial Officer von Onego, und einem Branchenexperten

Eine vierte Sitzung ist für März geplant, bei der die Reihe mit einer Live-Kochvorführung ihren Höhepunkt findet, in der Bioalbumen, das tierfreie Eiprotein von Onego, vorgestellt wird. In dieser Sitzung werden die Auswirkungen realer Funktionen beleuchtet, vom Aufschlagen und Binden bis hin zur Emulgierung, und es wird gezeigt, wie bioidentische Inhaltsstoffe für Konsistenz, Vielseitigkeit und kulinarische Exzellenz sorgen können.

"Diese Reihe soll die Plattform ins Rampenlicht rücken, die das Herzstück der skalierbaren Proteininnovation bildet", erklärte Maija Itkonen, Mitbegründerin und CEO von Onego Bio. "Trichoderma reesei unterstützt seit Jahrzehnten still und leise die Industrie, doch sein volles Potenzial im Lebensmittelbereich wird nach wie vor unterschätzt. Wir sind der Ansicht, dass es eines der effizientesten und am wenigsten genutzten Werkzeuge im Bereich der Fermentation ist, und es ist an der Zeit, dass die Welt erkennt, was es für die Lebensmittelindustrie leisten kann."

Die The Power of Trichoderma reesei-Reihe ist Teil der übergeordneten Mission von Onego Bio, die Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems zu fördern, Klarheit und Transparenz in Bezug auf Innovationen zu schaffen und eine widerstandsfähige Zukunft für nachhaltige Proteine voranzutreiben.

Über Onego Bio

Onego Bio ist ein Lebensmittelzutatenhersteller, der sich zum Ziel gesetzt hat, mit seinem Produkt Bioalbumen ein widerstandsfähigeres Lebensmittelsystem zu schaffen: das erste nicht-tierische Eiprotein mit einer Aminosäuresequenz, die mit dem natürlichen Protein identisch ist. Bioalbumen wird durch präzise Fermentation hergestellt und entspricht in Geschmack, Nährwert und Funktionalität dem Hauptprotein traditioneller Eier, wobei die Umweltbelastung um 90 geringer ist. Seine unübertroffene Vielseitigkeit macht es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und bietet gleichzeitig Kosten- und Lieferstabilität für Lebensmittelhersteller. Erfahren Sie mehr unter www.onego.bio

Bioalbumen ist ein Eiprotein, das aus nicht-tierischen Quellen mittels Präzisionsfermentation hergestellt wird. Anstelle von Hühnern wird ein Mikroorganismus in großen Fermentationsbehältern mit Zucker gefüttert und produziert Ovalbumin: das Hauptprotein im Eiweiß. Das Protein wird anschließend gereinigt und zu einem Pulver getrocknet.

