GUANGZHOU, China, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Eröffnungszeremonie des Greater Bay Area Science Forum 2025 fand am 7. Dezember in Guangzhou statt. Unter dem Motto "Industry Research Integration Drives Smart Innovation in the GBA" (Integration von Industrie und Forschung treibt intelligente Innovation in der GBA voran) soll das Forum ein Innovationsökosystem mit umfassender Zusammenarbeit zwischen Regierung, Industrie, Wissenschaft, Forschung und Nutzern schaffen und gleichzeitig praktische Wege für die Synergie zwischen wissenschaftlich-technischer Innovation und industriellem Wandel aufzeigen.

Bai Chunli, Gründungspräsident der Alliance of National and International Science Organizations for the Belt and Road Regions (ANSO), wies darauf hin, dass sich die globale wissenschaftlich-technische Innovation an einem entscheidenden Wendepunkt befinde und bereit sei, die künftige internationale Wettbewerbslandschaft zu gestalten. Die Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) verfügt über einen integrierten institutionellen Rahmen, ein robustes Industriesystem und einen erstklassigen Hub für die Öffnung nach außen - drei Vorteile, die eine solide Grundlage für die Durchführung nationaler strategischer wissenschaftlich-technischer Missionen bilden. Um die wissenschaftlich-technischen Innovationsfähigkeiten auf ein neues Niveau zu heben, schlug er drei Initiativen vor: die Beibehaltung eines systematischen Ansatzes für Grundlagenforschung und strategische wissenschaftlich-technische Kräfte, die Verstärkung der kollektiven Wirksamkeit einer umfassenden Integration von Industrie, Wissenschaft und Forschung sowie die Förderung einer offenen Zusammenarbeit auf höherer Ebene. Das Greater Bay Area Science Forum wird weiterhin als globales Tor dienen, den grenzüberschreitenden Fluss von Innovationsressourcen erleichtern, die Umsetzung und Anwendung weiterer bahnbrechender Errungenschaften in der GBA vorantreiben und seinen Status als wesentliche Schnittstelle im globalen Innovationsnetzwerk festigen.

Laut Bai Chunli hat die GBA eine Intensität der F&E-Investitionen von 4,5 % überschritten und 30 % der chinesischen Spitzentalente angezogen, wobei die Wertschöpfung strategischer aufstrebender Industrien über 25 % zum BIP beiträgt. Die Effizienz der grenzüberschreitenden Flüsse von Innovationsfaktoren ist um 37 % gestiegen, und der regionale kollaborative Innovationsindex hat 189,6 erreicht, was die strategische Bedeutung als nationales Kraftzentrum für wissenschaftlich-technische Innovation unterstreicht.

Bei der Eröffnungszeremonie unterzeichneten 12 Universitäten aus Hongkong und Macau eine gemeinsame Initiative, um sich weiter an der Entwicklung der GBA als internationales Zentrum für wissenschaftlich-technische Innovation zu beteiligen. Bei diesen Universitäten handelt es sich um: Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou), University of Macau, Beijing Normal University - Hong Kong Baptist University, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong University of Science and Technology, City University of Hong Kong, City University of Hong Kong (Dongguan), Macau University of Science and Technology, University of Hong Kong und The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen). Sie verpflichteten sich zur Zusammenarbeit bei der Schaffung eines neuen Paradigmas intensiver wissenschaftlich-technischer Kooperation, gekennzeichnet durch innovative Synergie, Austausch, industrielle Stärkung und gemeinsame Talente, um die GBA an die Spitze der Etablierung einer offenen, innovativen Denkweise mit globaler Wettbewerbsfähigkeit zu bringen.

Die Chinese Academy of Sciences enthüllte Fortschritte bei der systematischen Entwicklung bedeutender wissenschaftlicher und technologischer Infrastruktur in Guangdong, und Guangzhou führte Richtlinien ein, um den integrierten Fortschritt von wissenschaftlich-technischer Innovation und industrieller Innovation voranzutreiben.

Initiiert von der ANSO und gemeinsam veranstaltet von der Volksregierung der Provinz Guangdong, der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong und der Regierung der Sonderverwaltungsregion Macau, lud dieses Forum über 50 renommierte chinesische und internationale Wissenschaftler sowie Vertreter aus Regierung, Unternehmen, Wirtschaft und akademischen Kreisen ein. Sie beteiligten sich an Diskussionen und dem Austausch über Schlüsselbereiche wie künstliche Intelligenz, Biowissenschaften, grüne Energie, Netzwerkkommunikation und die Wirtschaft im niedrigen Luftraum (Low-Altitude Economy) und boten Einblicke und Strategien, um die GBA als global einflussreiches Zentrum für wissenschaftlich-technische Innovation zu positionieren.

Quelle: 2025 Greater Bay Area Science Forum

