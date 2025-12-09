Die Aktie des Gebrauchtwagen-Teilehändlers Autozone gehört am US-Markt heute zu den größten Verlierern. Der Konzern hatte Quartalszahlen gemeldet und blieb bei mehreren Kennzahlen hinter den Erwartungen zurück. Mittlerweile haben sich mehrere Analysten zu Wort gemeldet.Autozone konnte den Nettoumsatz zwar um 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 4,63 Milliarden Dollar steigern. Das waren indes zehn Millionen Dollar weniger als bisher prognostiziert. Bei anderen Werten wie der Retail-Fläche oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
