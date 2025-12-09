Im Rahmen der Partnerschaft werden die Mikro-Lautsprechertechnologie von SonicEdge und die Innovation von Earfab für individuell angepasste Klangqualität kombiniert, um unvergleichlichen Komfort und Klangtreue zu bieten

SonicEdge, ein Pionier auf dem Gebiet der mikro-akustischen Innovation, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Earfab, dem Innovator für maßgeschneiderte Hörtechnologie, bekannt gegeben. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen eine neue Generation personalisierter Audiolösungen entwickeln, die Komfort, Präzision und Hörsicherheit vereinen.

Credit: SonicEdge

Durch die Kombination der High-Performance-MEMS-Speaker-in-Chip-Technologie von SonicEdge mit den maßgeschneiderten Ohrstöpseln von Earfab, die unter Verwendung der proprietären 3D-Smartphone-Scanplattform earfabSCAN hergestellt werden, sorgt diese Zusammenarbeit für ein einzigartiges Erlebnis, das die In-Ear-Leistung neu definiert. Die gemeinsam entwickelte Lösung bietet eine perfekte akustische Abdichtung für verbesserte Klangtreue, optimierte aktive Geräuschunterdrückung und langfristigen Hörkomfort ohne die Hörgesundheit zu beeinträchtigen.

"Wir bei SonicEdge sind der Meinung, dass besserer Klang auch mehr Wohlbefinden bedeuten sollte", so Moti Margalit, CEO von SonicEdge. "Durch die Integration der Precision-Fit-Technologie von Earfab in unsere leistungsstarken MEMS ermöglichen wir unseren Kunden die Entwicklung einer neuen Klasse von In-Ear-Produkten, die einen Klang in Audiophile-Qualität mit Alltagskomfort und Sicherheit bieten."

Die Partnerschaft kommt der steigenden Nachfrage nach leistungsstarken In-Ear-Audio-Produkten entgegen, die auf jeden Nutzer individuell zugeschnitten sind und das Gehör schonen. Dank des dezentralen Fertigungsnetzwerks von Earfab können Nutzer weltweit ihre Ohren remote scannen lassen und erhalten dann lokal gefertigte, perfekt passende Ohrstöpsel wodurch Abfall minimiert, Kosten gesenkt und eine breite Verfügbarkeit gewährleistet werden.

Jesper Aaris-Winther, CEO von Earfab, fügte hinzu: "Unsere Zusammenarbeit mit SonicEdge beschleunigt die Transformation von traditionellem Gehörschutz hin zu vollständig integriertem Hörkomfort. Gemeinsam bieten wir weltweit Zugang zu maßgeschneiderten Audioprodukten, die Leistung, Schutz und Personalisierung perfekt miteinander in Einklang bringen."

Diese Zusammenarbeit markiert einen enormen Fortschritt in der skalierbaren, maßgeschneiderten Fertigung für die Audioindustrie. Die kompakten MEMS von SonicEdge lassen sich nahtlos mit dem digitalen Scan- und dezentralen Produktionsmodell von Earfab kombinieren und bieten Herstellern und OEMs eine vollständige End-to-End-Personalisierungslösung.

Um mehr über die Partnerschaft zwischen SonicEdge und Earfab und kommende Produktinnovationen zu erfahren, besuchen Sie bitte https://sonicedge.io/

Über SonicEdge

SonicEdge wurde 2019 von Moti Margalit, PhD, und Ari Mizrachi gegründet und transformiert die Audioindustrie mit revolutionären, auf bewährter Siliziumtechnologie basierenden Miniatur-Lautsprechern. Sonic Edge gehört zu den Pionieren auf dem Gebiet der fortschrittlichen Klangerzeugung und entwickelt bahnbrechende Audiolösungen, die mehr Leistung auf unglaublich kleinem Raum bieten. Der Ansatz baut auf derselben zuverlässigen Siliziumtechnologie auf, die Milliarden von Smart-Geräten weltweit, von Telefonen bis hin zu Autos, unterstützt und die es uns ermöglicht, hochwertige Audioprodukte in großem Maßstab herzustellen. Die Technologie wird mit jeder Generation besser und verdoppelt alle zwei Jahre die Klangausgabe aus demselben winzigen Raum. Durch die Kombination mehrerer Audiofunktionen in einem einzigen, kompakten Gerät steigert Sonic Edge kontinuierlich die Leistung und eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten. SonicEdge setzt immer wieder neue Maßstäbe in der Audiotechnologie und liefert Lösungen, die erstaunliche Klangqualität mit bahnbrechenden neuen Funktionen in immer kleineren Designs verbinden.

Über Earfab

Earfab ist ein innovatives Unternehmen für Hörtechnologie, das im Jahr 2020 gegründet wurde. Wir haben uns auf maßgeschneiderte In-Ear-Lösungen spezialisiert, darunter Gehörschutz, Kommunikations-Ohrhörer und Audiogeräte, die über unsere proprietäre earfabSCAN-App und unser verteiltes Produktionsnetzwerk bereitgestellt werden. Unsere Mission lautet, Audioqualität, Komfort und Hörgesundheit miteinander zu verbinden und so ein immersives Hörerlebnis ohne Kompromisse zu ermöglichen.

