Die ausgewiesene Führungskraft aus den Bereichen Informationsdienstleistungen und Governance wird die globale Bedeutung von LRN in den Bereichen Ethik, Compliance und prinzipientreue Leistungen erhöhen

LRN Corporation, ein weltweiter Marktführer auf dem Gebiet der Technologien und Lösungen in den Bereichen Ethik und Compliance, hat heute Bob Lemmond zum Chief Executive Officer berufen. Lemmond wird außerdem dem Vorstand des Unternehmens angehören.

Seit mehr als drei Jahrzehnten setzt LRN die Maßstäbe für Ethik und Compliance und prägt diese Kategorien durch unübertroffene Kompetenz und Technologie. LRN konzentriert sich darauf, mehr als 2.500 Organisationen weltweit zu prinzipientreuen Leistungen zu inspirieren, ihre Kulturen zu stärken und ihre Verhaltensweisen zu verbessern. Lemmond wird seinen Dienstsitz in New York haben und eng mit dem Vorstand und dem Führungsteam daran arbeiten, die zweckgerichtete Mission von LRN voranzubringen und das Unternehmen in seine nächste Phase von Innovation und Wachstum zu führen.

"Organisationen in aller Welt müssen immer komplexere regulatorische Auflagen, steigende kulturelle Erwartungen und den rasanten technologischen Wandel bewältigen", sagte Lemmond. "Die Mission von LRN-und der technologiegestützte Ansatz des Unternehmens, ein ethisches und wertebasiertes Verhalten zu inspirieren-war nie so wichtig wie heute. Ich fühle mich geehrt, in dieses bemerkenswerte Unternehmen einzutreten, und freue mich darauf, partnerschaftlich mit unseren talentierten Kollegen daran zu arbeiten, unser Lösungsportfolio auszubauen, Wachstum zu beschleunigen und den Einfluss zu vertiefen, den wir für unsere Kunden in aller Welt schaffen."

Lemmond folgt auf Kevin Michielsen, der 2020 als CEO zu LRN kam und das Unternehmen durch eine Wachstums- und Expansionsphase führte. Michielsen wird den Vorstand in einer beratenden Funktion unterstützen.

"Wir sind ganz begeistert, Bob zu einem für LRN so wichtigen Zeitpunkt willkommen zu heißen, und wir sind zuversichtlich, dass er unser Unternehmen in seine nächste Phase von Innovation, Einfluss und Wachstum führen wird", sagte LRN-Gründer und -Chairman Dov Seidman. "Die Erfolgsbilanz von Bob in der Schaffung von nachhaltigem und profitablem Wachstum über die Bereiche Governance, Risikomanagement, Daten und Analyse sowie Informationsdienstleistungen hinweg wird-in Kombination mit seinem Engagement für zweckgerichtete Führung-die Fähigkeit von LRN stärken, Organisationen weltweit zu betreuen", ergänzte Jacques Galante, Partner bei Leeds Equity Partners.

Galante merkte weiter an: "Wir sind auch Kevin Michielsen zutiefst dankbar für seine Führungsarbeit in den vergangenen Jahren. Seine Führung hat das Geschäft gestärkt und LRN gut für die Chancen positioniert, vor denen das Unternehmen steht."

Lemmond bringt mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der Skalierung von zweckgerichteten Informationdienstleistungen, Daten- und Analyselösungen sowie von Unternehmen in den Bereichen Governance, Risikomanagement und Compliance ein.

Zuletzt war er Mitgründer von Nexus Partners, einer Plattform für Akquisitionsinvestments, und war als Vorstandsmitglied und Berater für The Carlyle Group tätig. Zuvor hatte er verschiedene Positionen als leitender Angestellter bei Institutional Shareholder Services und Clarivate inne und war Chief Executive Officer der Legal Regulatory Division von Wolters Kluwer. In seiner früheren Karriere war er außerdem in leitenden Positionen bei IHS Global Insight und Primark tätig.

Über LRN Corporation

Seit über 30 Jahren hilft LRN Organisationen, ethische Kulturen zu unterstützen, ihre eigenen Verhaltensweisen zu verbessern und sie zu prinzipientreuen Leistungen zu inspirieren. Als Pionier in der modernen Ethik und Compliance bietet LRN Bildungs-, Technologie- und Beratungslösungen für Hunderte der weltweit führenden Organisationen und erreicht heute mehr als 30 Millionen Lernende weltweit. LRN ist der bewährte langfristige Partner von mehr als 2.500 Organisationen, darunter einige der renommiertesten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt. LRN wird von Inc. als eines der 5000 am schnellsten wachsenden Unternehmen eingestuft, hat seinen Hauptsitz in New York und unterstützt seine Klienten weltweit über ein Netzwerk von Kollegen.

