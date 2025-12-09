Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben es die Anleger an den US-Aktienbörsen ruhig angehen lassen. Die Titel von JPMorgan und Autozone verloren hingegen deutlich. Die Gründe dafür sind aber unterschiedlich.Der Dow Jones Industrial sank am Dienstag um 0,4 Prozent auf 47.561,12Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss kaum verändert bei 6.83,.83 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,1 Prozent nach oben auf 25.661,84 Punkte.Eine weitere Zinssenkung der ...

