Der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) hat die Aussagen von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (ebenfalls SPD) über die Arbeitgeber kritisiert und ihr geraten, sich zu entschuldigen. "Man sollte versuchen, das wieder gutzumachen. Man kann ja versuchen, sich zu korrigieren. Es steht der Politik und Politikern gelegentlich gut an, auch wenn sie sich vertan oder verhaspelt haben", sagte Steinbrück in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Kampfansage, die Bas beim Juso-Parteitag an die Arbeitgeber gemacht habe, "sei ein Fehltritt gewesen", sagte Steinbrück. Die Arbeitsministerin habe "etwas in Zweifel gesetzt, was in Deutschland ein hohes Gut ist, nämlich die Sozialpartnerschaft", so der SPD-Politiker.Eine Kurskorrektur forderte Steinbrück auch beim vergangene Woche beschlossenen Rentenpaket. Beide Koalitionspartner seien "sehr hoch in den Baum geklettert und haben festgestellt, dass sie keine Leiter mehr haben. Dann haben sie da oben Nest gebaut und haben sie aufgepasst, dass sie nicht mehr rausfallen." Die Koalition hätte besser "zugegeben, man hat sich ein bisschen vergaloppiert."