Microsoft-Gründer Bill Gates blickt optimistisch in das sich rasant entwickelnde KI-Zeitalter. Aber nicht alle KI-Firmen mit hohen Bewertungen würden den zunehmenden Wettbewerb überleben, warnt Gates. Denn der Markt sei extrem umkämpft. Erneut starke Quartalszahlen von Nvidia hatten Mitte November 2025 die Sorge der Anleger:innen vor dem baldigen Platzen einer möglichen KI-Blase nur kurz dämpfen können. In der Branche gibt es kaum noch Zweifel, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n