Microsoft-Gründer Bill Gates blickt optimistisch in das sich rasant entwickelnde KI-Zeitalter. Aber nicht alle KI-Firmen mit hohen Bewertungen würden den zunehmenden Wettbewerb überleben, warnt Gates. Denn der Markt sei extrem umkämpft. Erneut starke Quartalszahlen von Nvidia hatten Mitte November 2025 die Sorge der Anleger:innen vor dem baldigen Platzen einer möglichen KI-Blase nur kurz dämpfen können. In der Branche gibt es kaum noch Zweifel, dass ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.