Aqemia, ein Unternehmen für die Entwicklung von Arzneimitteln, das generative KI und quanteninspirierte Physik kombiniert, gibt bekannt, dass es an der 44. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference teilnehmen und dort Einzelgespräche führen wird. Die Konferenz findet vom 12. bis 15. Januar 2026 im The Westin St. Francis in San Francisco statt.

Aqemia wird vertreten durch Maximilien Levesque, CEO und Mitgründer, Emmanuelle Martiano, COO und Mitgründerin, und Théa Vu-Bignand, VP Finance.

Aqemia nutzt QEMI, seine proprietäre physikbasierte generative KI-Engine für die Entwicklung therapeutischer Moleküle, um auf wiederholbare, effiziente und skalierbare Weise neuartige Wirkstoffkandidaten zu entwerfen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner internen präklinischen Pipeline und baut gleichzeitig Partnerschaften auf, die seine Plattform und wissenschaftliche Differenzierung validieren, mit dem Ziel, die Bereitstellung neuer Therapien in Bereichen mit hochgradig ungedecktem medizinischem Bedarf zu beschleunigen.

Über Aqemia

Aqemia ist ein Unternehmen, das sich der Entwicklung neuartiger Moleküle widmet, um bisher ungedeckten medizinischen Bedarf zu erfüllen. Die firmeneigene QEMI-Plattform kombiniert mehr als 12 Jahre Forschung in Statistik und Quantenphysik mit generativer KI und ermöglicht so die Einführung präklinischer Programme, ohne auf experimentelle Daten angewiesen zu sein, sodass die Forschung vom ersten Tag an beschleunigt wird. Das Portfolio von Aqemia umfasst die Bereiche Onkologie, Immunologie und Neurologie und beinhaltet sowohl eigene Programme als auch Kooperationsprogramme mit führenden Pharmaunternehmen, wie beispielsweise eine mehrjährige strategische Zusammenarbeit mit Sanofi im Umfang von 150 Millionen US-Dollar. Die am weitesten fortgeschrittenen präklinischen Programme des Unternehmens zeigen derzeit eine hervorragende Wirksamkeit bei Tieren. Aqemia mit Sitz in Paris und London hat seit seiner Gründung über 100 Millionen US-Dollar beschafft.

