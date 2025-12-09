Dieser Meilenstein spiegelt die zunehmenden Belege für distale spezifische Thrombektomie-Lösungen wider und wird durch vorläufige Ergebnisse untermauert, die bestätigen, dass bei TIGERTRIEVER 13 keine Sicherheitsbedenken bestehen.

Rapid Medical, ein führender Entwickler von aktiven endovaskulären Geräten, gibt den Abschluss der Patientenrekrutierung für die DISTALS-Studie bekannt, eine multizentrische randomisierte Studie zur Bewertung des TIGERTRIEVER 13-Geräts bei Patienten mit distalen mittleren Gefäßverschlüssen (DMVO) bei akutem ischämischem Schlaganfall.

"DMVO-Schlaganfälle machen bis zu 40 aller ischämischen Schlaganfälle aus und können zu erheblichen Behinderungen führen, dennoch ist ihre Behandlung nach wie vor ungewiss. Die jüngsten neutralen Ergebnisse der Studien ESCAPE-MEVO und DISTAL haben eines deutlich gemacht: Die distale Thrombektomie erfordert speziell für distale Gefäße entwickelte Geräte und Studien", erklärte Jeffrey Saver von der UCLA in Kalifornien, Hauptprüfarzt der DISTALS-Studie. "TIGER 13 und DISTALS bieten dieses spezielle Design. Der Abschluss der Registrierung stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung der Erlangung von Erkenntnissen dar, die die Versorgung dieser Patienten wirklich verbessern können."

Das TIGER 13 wurde speziell für distale Eingriffe entwickelt. Das proprietäre, einstellbare Design ist das einzige Thrombektomiegerät, das während der Entfernung des Gerinnsels aktiv die Spannung aus dem Gefäß nehmen kann, sodass Ärzte die Scherkräfte auf empfindliche distale Arterien minimieren können. Eine zuvor angekündigte vorläufige Sicherheitsanalyse von DISTALS ergab keine Sicherheitsbedenken und unterstützt den Einsatz von TIGER 13 in fragilen distalen Bereichen.

"TIGER 13 ist das einzige Gerät, dem ich bei der distalen Thrombusentfernung vertraue. Das Design erfüllt die realen Anforderungen kleiner, stark gewundener distaler Gefäße", erklärte Dr. Rishi Gupta vom Wellstar Health System in Georgia, der leitende Forscher von DISTALS. "Wir können uns nicht auf Geräte verlassen, die für proximale Okklusionen entwickelt wurden, um ein distales Problem zu lösen eine spezielle Konstruktion ist unerlässlich, und TIGER 13 bietet genau das."

Der Abschluss der Registrierung für DISTALS stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Generierung hochwertiger klinischer Daten dar, die als Grundlage für die nächste Entwicklungsstufe der Schlaganfallbehandlung dienen sollen. Die Studie wird außerdem von den Hauptprüferm Professor René Chapot vom Alfried Krupp Krankenhaus in Deutschland und Dr. David Fiorella vom Stony Brook University Medical Center in New York geleitet.

Über Rapid Medical

Rapid Medical erweitert die Möglichkeiten der neurovaskulären Behandlung durch die Entwicklung fortschrittlicher interventioneller Geräte zur Behandlung von ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen. Die Produkte von Rapid Medical werden mit Hilfe von patentrechtlich geschützten Fertigungstechniken hergestellt und sind aus der Ferne einstellbar und vollständig sichtbar. Dadurch können Ärzte in Echtzeit auf die Anatomie reagieren und ihre Vorgehensweise individuell auf jeden Patienten abstimmen, um bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen. TIGERTRIEVER 13, 17 und 21, COMANECI, COLUMBUS/DRIVEWIRE 14 und DRIVEWIRE 24 sind CE-gekennzeichnet und von der FDA zugelassen. TIGERTRIEVER XL 25sind ebenfalls CE-gekennzeichnet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.rapid-medical.com.

