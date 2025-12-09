Die Auszeichnungen unterstreichen die Erfolge von ExaGrid im MSP-Sektor

ExaGrid, die branchenweit einzige mehrstufige Backup-Speicherlösung mit KI-gestütztem Retention Time-Lock (RTL), die eine nicht netzwerkgebundene Ebene (Tiered Air Gap) umfasst, Auto Detect Guard, verzögerte Löschungen und Unveränderlichkeit für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei der ersten jährlichen MSP Channel Awards-Zeremonie, die am 3. Dezember 2025 in London stattfand, mit drei Auszeichnungen geehrt wurde, darunter:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251209322172/de/

Photo courtesy of MSP Channel Awards.

Backup DR-Innovation des Jahres

Speicherhardware-Innovation des Jahres

Speicheranbieter des Jahres

Viele Managed Service Provider (MSPs) nutzen ExaGrid Tiered Backup Storage, um ihren Kunden Backup as a Service (BaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS) und IT-Rechenzentrums-Outsourcing anzubieten. 2025 veröffentlichte ExaGrid neue Funktionen, mit denen MSPs die Datennutzung ihrer Kunden verfolgen und im Falle eines Ransomware-Angriffs die Daten einzelner Kunden separat wiederherstellen können, wodurch der Wert von ExaGrid für MSPs erweitert wurde.

Die neuen MSP Channel Awards bauen auf dem Erbe der ehemaligen SDC Awards auf, um die sich schnell verändernde IT-Landschaft von heute besser widerzuspiegeln. Da Managed Services die Art und Weise, wie Technologie bereitgestellt wird, neu gestalten von der digitalen Transformation und Cybersicherheit bis hin zu Cloud, Daten und Automatisierung -, würdigen diese Auszeichnungen die Unternehmen, Partnerschaften und Einzelpersonen, die einen echten Einfluss auf den Channel haben.

ExaGrid erhält weiterhin Anerkennung für seinen mehrstufigen Backup-Speicher und gewann 2025 neun Branchenauszeichnungen, darunter:

Data Breakthrough Awards Datenbackup-Lösung des Jahres

Network Computing Awards Air-Gapped-Ransomware-Wiederherstellungsprodukt des Jahres

Network Computing Awards Unternehmen des Jahres

Network Computing Awards Speicherprodukt des Jahres

Storage Awards Channel-Partner-Programm

Storage Awards Speicherunternehmen des Jahres

MSP Channel Awards Backup- und DR-Innovation des Jahres

MSP Channel Awards Speicherhardware-Innovation des Jahres

MSP Channel Awards Speicheranbieter des Jahres

"Wir fühlen uns geehrt, diese drei Auszeichnungen bei den ersten jährlichen MSP Channel Awards zu gewinnen, insbesondere da wir unsere Partnerschaften mit vielen der führenden MSPs ausbauen und weiterhin Funktionen hinzufügen, von denen MSPs profitieren", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Vielen Dank an alle, die für uns gestimmt haben. Wir sind unseren Partnern und Kunden für ihre Unterstützung und die anhaltende Anerkennung unseres Tiered Backup Storage sehr dankbar."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitarchiv, einer Scale-out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, darunter AI-Powered Retention Time-Lock zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht schnellste Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Repository-Ebene bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Aufbewahrung. Die Scale-out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge bei wachsenden Datenmengen, wodurch teure Komplett-Upgrades und geplante Produktveralterung entfallen. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht netzwerkgebundenen Ebene (gestaffelte Luftbrücke), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid verfügt in den folgenden Ländern über Ingenieure für physischen Verkauf und System-Vorverkauf: Argentinien, Australien, Österreich, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, CIS, Kolumbien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251209322172/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com