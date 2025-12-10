Dreitägiger Gipfel präsentiert bedeutende KI-Forschungsprojekte, städtische Klimainitiativen und transformative Partnerschaften im Bereich der autonomen und elektrischen Luftmobilität und festigt damit die Rolle Saudi-Arabiens als globaler Knotenpunkt für den Verkehr der nächsten Generation

Die CoMotion GLOBAL 2025 wurde heute nach drei transformativen Tagen abgeschlossen, an denen globale Entscheidungsträger, Branchenführer, Stadtverantwortliche, Innovatoren und Investoren zusammenkamen, um die Zukunft der Mobilität in Saudi-Arabien und weltweit zu gestalten. Die Veranstaltung, die erstmals im King Abdullah Financial District (KAFD) in Riad stattfand, verdeutlichte die zunehmende Bedeutung des Königreichs als globaler Knotenpunkt für Verkehrssysteme der nächsten Generation, Nachhaltigkeit und städtische Innovation.

Mit mehr als 100 Veranstaltungen an drei Tagen präsentierte die CoMotion GLOBAL zukunftsweisende Mobilitätsstrategien, multimodale Transportinnovationen, digitale Transformation in Städten, KI-Anwendungen und das grundlegende Umdenken in Bezug auf den Personen- und Güterverkehr in globalen Städten.

Zu den wichtigsten Momenten der Veranstaltungen gehörten:

Veröffentlichung des MIT x Kearney-Berichts Envisioning the Future of Mobility Powered by AI (Die Zukunft der Mobilität mit KI), in dem eine beispiellose Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, gemeinsame Datenökosysteme und integrierte nationale Strategien gefordert wurden, um das Mobilitätspotenzial der KI voll auszuschöpfen.

(Die Zukunft der Mobilität mit KI), in dem eine beispiellose Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, gemeinsame Datenökosysteme und integrierte nationale Strategien gefordert wurden, um das Mobilitätspotenzial der KI voll auszuschöpfen. Einführung der Mayors in Motion Coalition, einer globalen Initiative, die mehr als 100 Bürgermeister und Stadtverantwortliche vereint, um nachhaltige Mobilität, Klimaschutzmaßnahmen und städtische Innovationen durch ganzjährige Zusammenarbeit und den Austausch bewährter Verfahren zu fördern.

einer globalen Initiative, die mehr als 100 Bürgermeister und Stadtverantwortliche vereint, um nachhaltige Mobilität, Klimaschutzmaßnahmen und städtische Innovationen durch ganzjährige Zusammenarbeit und den Austausch bewährter Verfahren zu fördern. Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen inDrive und AI Driver unter Aufsicht der Transport General Authority (TGA), die einen bedeutenden Schritt in Richtung autonomer Fahrdienstvermittlungsdienste in Riad und später in Dschidda darstellt, mit Start des Pilotbetriebs im ersten Halbjahr 2026.

unter Aufsicht der Transport General Authority (TGA), die einen bedeutenden Schritt in Richtung autonomer Fahrdienstvermittlungsdienste in Riad und später in Dschidda darstellt, mit Start des Pilotbetriebs im ersten Halbjahr 2026. Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen GACA und Archer , in der eine wegweisende Partnerschaft zum Einsatz von elektrischen Lufttaxis im gesamten Königreich angekündigt wird. Bereits für nächstes Jahr sind Proof-of-Concept-Operationen in Riad, Dschidda, NEOM und Red Sea Global geplant.

, in der eine wegweisende Partnerschaft zum Einsatz von elektrischen Lufttaxis im gesamten Königreich angekündigt wird. Bereits für nächstes Jahr sind Proof-of-Concept-Operationen in Riad, Dschidda, NEOM und Red Sea Global geplant. Verleihung der Auszeichnung "Urban Visionary" an Valerie Labi , CEO und Mitbegründerin von Wahu Mobility, Claudio Orrego , Gouverneur der Metropolregion Santiago, und Ing. Hassan Al Mousa , Leiter Infrastruktur und Entwicklung der Riyadh Commission for the City (RCRC), für ihre bahnbrechende Arbeit zur Verwirklichung einer nachhaltigen urbanen Mobilität, überreicht von John Rossant, Gründer von CoMotion, und Mauricio Rodas Espinel, ehemaliger Bürgermeister von Quito, Ecuador.

an , CEO und Mitbegründerin von Wahu Mobility, , Gouverneur der Metropolregion Santiago, und , Leiter Infrastruktur und Entwicklung der Riyadh Commission for the City (RCRC), für ihre bahnbrechende Arbeit zur Verwirklichung einer nachhaltigen urbanen Mobilität, überreicht von John Rossant, Gründer von CoMotion, und Mauricio Rodas Espinel, ehemaliger Bürgermeister von Quito, Ecuador. Private Führung durch die Metro Riad , organisiert von der Königlichen Kommission für die Stadt Riad (RCRC) , zur Vorstellung des weltweit längsten fahrerlosen U-Bahn-Netzes und seiner strategischen Rolle als Kernstück der Stadtplanung von Riad und als wichtiger Motor für die Vision 2030 Saudi-Arabiens.

, organisiert von der , zur Vorstellung des weltweit längsten fahrerlosen U-Bahn-Netzes und seiner strategischen Rolle als Kernstück der Stadtplanung von Riad und als wichtiger Motor für die Vision 2030 Saudi-Arabiens. Die zweite Sitzung der Sustainable Urban Mobility Investment Task Force (SUMIT) , bei der Bürgermeister und Stadtverantwortliche skalierbare und innovative Finanzierungsmechanismen für Städte untersuchten, um ehrgeizige Mobilitätsziele in die Praxis umzusetzen.

, bei der Bürgermeister und Stadtverantwortliche skalierbare und innovative Finanzierungsmechanismen für Städte untersuchten, um ehrgeizige Mobilitätsziele in die Praxis umzusetzen. Start der CoMotion GLOBAL Top Innovators of 2025 Award Edition, mit der 13 Gründer und CEOs ausgezeichnet werden, die weltweit einen bedeutenden Einfluss auf die Gestaltung der Zukunft der Mobilität hatten, darunter Tiya Gordon, CEO und Gründerin von Its Electric; Thibault Castagne, CEO von Vianova; Michael Spencer, CEO von Zeno; Eyal Cohen, Gründer von Humble Robotics; Todd Graetz, Mitbegründer und CEO von Aerolane; Rich Pleeth, Mitbegründer und CEO von Finmile; Valerie Labi, CEO und Mitbegründerin von Wahu Mobility; Dr. Martin Dürr, Managing Director, CTO, und Mitbegründer von Dromos; Nezha Saidi Jamjoom, Mitbegründer und CCO von HopOn; Bouba Casse, Gründer und CEO von GreenRide Africa; Faouzi Annajah, CEO und Gründer von Namx; Agustin Guilisasti, Gründer und CEO von HumanForest; und Abdulkader Almkinzy, CEO von Telgani

Zu den Höhepunkten des Programms gehörten Grundsatzreden von S.E. Fahd bin Abdulmohsan Al Rasheed, Chairman der SCEGA und Leiter der saudischen Delegation bei der Urban 20, sowie von S.E. Dr. Rumaih Al Rumaih, Vizeminister für Verkehr und Logistik und amtierender Präsident der TGA, neben führenden Vertretern der globalen Privatwirtschaft, darunter Mate Rimac, CEO und Gründer von Rimac Automobili und Verne; Bill Russo, Gründer und CEO von Automobility Ltd.; Dr. James Yu, Chairman und CEO von QCraft; Chris Li, Mitbegründer und CFO von Neolix; Jinjun Tian, CEO von Geely Auto Middle East; und Yvonne Aki-Sawyerr, Bürgermeisterin von Freetown, Sierra Leone, und Vorsitzende von C40

"Diese Woche in Riad hat gezeigt, dass die Zukunft der Mobilität nicht von einem einzelnen Sektor allein gestaltet werden kann. Die Entwicklungen auf der CoMotion GLOBAL 2025 neue Forschungsergebnisse, neue Partnerschaften und neue Verpflichtungen haben die Kraft der Zusammenarbeit auf globaler Ebene verdeutlicht", erklärte John Rossant, CEO und Gründer von CoMotion GLOBAL. "Das Königreich Saudi-Arabien hat sich zu einem bemerkenswerten Katalysator für Innovationen entwickelt, und die hier geführten Gespräche und getroffenen Vereinbarungen werden die Umsetzung in der Praxis beschleunigen, die das Leben in Städten überall verändern wird."

CoMotion GLOBAL 2025 wurde von der Saudi Conventions Exhibitions General Authority (SCEGA) in Zusammenarbeit mit einem breiten Bündnis nationaler Organisationen veranstaltet, die die Zukunft der Mobilität im Königreich gestalten. Dazu gehörten die Königliche Kommission für die Stadt Riad (RCRC), die Stadtverwaltung von Riad, das Ministerium für Verkehr und Logistik (MoTLS), die öffentlichen Verkehrsbetriebe von Riad, das Ministerium für Kommunalverwaltung und Wohnungswesen (MoMH), das Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie (MCIT), die Behörde für digitale Verwaltung (DGA) und die Generalbehörde für Verkehr (TGA). Gemeinsam unterstrichen diese Partner das strategische Engagement Saudi-Arabiens für die Entwicklung eines der weltweit fortschrittlichsten, nachhaltigsten und am besten vernetzten Mobilitätsökosysteme.

