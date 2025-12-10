Guidewire (NYSE: GWRE) hat heute Olos vorgestellt, seine neueste Version, die Schaden- und Unfallversicherern dabei helfen soll, ihre Preisstrategien zu modernisieren, Tarifänderungen zu beschleunigen, Underwriting-Prozesse zu optimieren und die Leistung im Bereich der Arbeitsunfallversicherung zu stärken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251208960829/de/

Schnellere, intelligentere Preisgestaltung und Tarifberechnung mit Guidewire PricingCenter

Guidewire PricingCenter vereint den gesamten Lebenszyklus der Preisgestaltung und Tarifberechnung und macht manuelle Übergaben zwischen Aktuariateams, Preisgestaltungsteams und IT-Teams überflüssig. Die Plattform unterstützt dynamische Preismodellierung und Wirkungsanalysen, KI-gestützte Preisgestaltungserkenntnisse sowie die nahtlose Integration mit anderen Guidewire-Anwendungen und -Diensten und ermöglicht so schnellere Tarifänderungen und größere Flexibilität.

"PricingCenter bietet Versicherern eine einzige Plattform, um Preisänderungen schnell und sicher zu modellieren, zu testen und umzusetzen", so Dawid Kopczyk, Senior Director, Pricing and Rating, Guidewire. "Durch die Vereinheitlichung der Arbeitsabläufe können Aktuare, Rating-Entwickler und IT-Teams fortschrittliche Modelle erstellen und Tarifänderungen von Monaten auf Tage beschleunigen, um Versicherungskunden die bestmöglichen Preise zu bieten."

Mit Underwriting Assistant Anträge in Entscheidungen umwandeln

Mit der Veröffentlichung von Olos steht Underwriting Assistant* die erste zentrale KI-Funktion von Guidewire UnderwritingCenter zur Automatisierung der Erfassung, Triage und Datenanreicherung zur Verfügung und hilft Underwritern, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen. Guidewire UnderwritingCenter, derzeit in der Entwicklung, ist eine intelligente End-to-End-Underwriting-Lösung, die GenAI-gestützte Assistenten mit intelligenter Workflow-Automatisierung kombiniert, sodass Underwriter Anträge besser verwalten und die Risikoselektion optimieren können.

Verbesserte Leistung bei Arbeitsunfallversicherungsansprüchen

Olos bietet erweiterte Funktionen für die Arbeitsunfallversicherung, mit denen Versicherer ihre Schadenregulierungsergebnisse verbessern können. Versicherer können ihre Aufgaben durch eine detailliertere Segmentierung der Arbeitsunfallversicherungsansprüche optimieren vollständig konfigurierbar innerhalb von ClaimCenter -, um die Transparenz und die Schadenbearbeitung zu verbessern. Olos verbessert die Ergebnisse bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz (RTW) und kontrolliert die Schadenkosten mit integrierten prädiktiven Analysen zu rechtlichen Aspekten, medizinischer Schwere, Zahlungswahrscheinlichkeit und geschätztem Schaden.

Weitere Highlights von Olos sind neue Angebote und Funktionen, die Versicherern helfen:

Automatisierung und Zentralisierung des Geschäftsregelmanagements mit dem Guidewire Rules Service**, der über einen visuellen Rules Designer verfügt, um die regelbasierte Entscheidungsmodellierung zu optimieren und es Versicherern zu ermöglichen, sich schnell an veränderte Anforderungen anzupassen, ohne Codeänderungen oder Verzögerungen bei der Bereitstellung.

Konvertierung bestehender Versicherungsproduktdefinitionen in Advanced Product Designer (APD), wodurch der Übergang zur Cloud mit APD Conversion beschleunigt wird.

Stärkung der Schadenentscheidungen durch Einbettung prädiktiver Claims-Intel-Modelle in InsuranceNow-Analytics-Workflows, wodurch die Zuweisung von Sachverständigen, das Reservemanagement und die Auswahl von Lieferanten optimiert werden.

Erstellen, implementieren und verwalten Sie sichere, kontextbezogene KI-Agenten, um komplexe Aufgaben über den gesamten Versicherungslebenszyklus hinweg mit dem Guidewire GenAI Service und dem Agentic Framework auszuführen.*

"Mit Olos erschließen Versicherer eine neue Ära der Intelligenz und Agilität", sagte Diego Devalle, Chief Product Development Officer bei Guidewire. "Die neue Version ermöglicht es Versicherern, Tarife schneller zu aktualisieren, Schadenentscheidungen zu stärken und die Reaktionszeiten der Teams zu beschleunigen, was zu einer besseren Erfahrung für Versicherungsnehmer führt."

Weitere Informationen finden Sie auf der Guidewire-Website, im Blog zur Veröffentlichung von Olos und in der Demo zum PricingCenter in der Connections-Keynote.

Bestimmte Funktionen der neuen Version sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Zeigt an, dass die Produktfunktion nur für Early-Access -Kunden verfügbar ist.

**Zeigt an, dass die Produktfunktion nur für eine begrenzte Anzahl von Kunden verfügbar ist.

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform, der Schadens- und Unfallversicherer vertrauen, um effizient zu wachsen, Innovationen voranzutreiben sowie ihre Kundschaft einzubinden. Mehr als 570 Versicherer in 43 Ländern, von neuen Marktteilnehmern bis hin zu den größten und komplexesten Unternehmen weltweit, setzen auf die Produkte von Guidewire. Mit Kernsystemen, die Daten, Analysen, digitale Lösungen sowie künstliche Intelligenz nutzen, definiert Guidewire Exzellenz im Cloud-Plattformbereich für Schadens- und Unfallversicherer.

Wir sind stolz auf unsere unvergleichliche Implementierungsbilanz mit mehr als 1.700 erfolgreichen Projekten, unterstützt durch das größte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche sowie ein umfangreiches Partnernetzwerk. Unser Marketplace repräsentiert die größte Partnergemeinschaft im Bereich der Schadens- und Unfallversicherung, in der Kunden Zugriff auf Hunderte Anwendungen haben, um Integration, Lokalisierung und Innovation zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.guidewire.com. Folgen Sie uns auch auf X und LinkedIn.

HINWEIS: Informationen zu den Marken von Guidewire finden Sie auf https://www.guidewire.com/legal-notices.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die allgemeine Verfügbarkeit von Funktionen, Programmen, Diensten und Tools im Zusammenhang mit Olos, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf PricingCenter, UnderwritingCenter, Underwriting Assistant, Claims Intel for Workers' Compensation und Agentic Framework) Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen Veröffentlichung getroffen und basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen sowie den Überzeugungen und Annahmen des Managements. Begriffe wie "erwarten", "voraussehen", "sollten", "glauben", "hoffen", "anstreben", "prognostizieren", "Ziele", "schätzen", "potenziell", "vorhersagen", "können", "werden", "könnten", "beabsichtigen", Variationen dieser Begriffe oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände beinhalten, die außerhalb der Kontrolle von Guidewire liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Guidewire können aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den jüngsten Formularen 10-K und 10-Q von Guidewire, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, sowie in anderen Dokumenten, die Guidewire von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreichen kann, detailliert beschrieben sind, erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Insbesondere könnten unter anderem die folgenden Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen: Die vierteljährlichen und jährlichen Betriebsergebnisse können stärker als erwartet schwanken; saisonale und andere Schwankungen im Zusammenhang mit unseren Kundenverträgen und der damit verbundenen Umsatzrealisierung können zu erheblichen Schwankungen unserer Betriebsergebnisse, des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes ("ARR") und der Cashflows führen; unsere Abhängigkeit von Verkäufen an und Vertragsverlängerungen durch eine relativ kleine Anzahl großer Kunden für einen wesentlichen Teil unserer Umsatzerlöse und ARR; unsere langfristigen Preisverpflichtungen in unseren Kundenverträgen, die auf verfügbaren Informationen und Schätzungen über unsere zukünftigen Kosten basieren, die sich ändern können; unsere Fähigkeit, unser Geschäftsmodell erfolgreich zu verwalten, einschließlich der Erreichung der Marktakzeptanz unserer cloudbasierten Dienste und Produkte und der Kosten im Zusammenhang mit Cloud-Betrieb, Cybersicherheit, Produktentwicklung und Dienstleistungen; der Zeitpunkt, der Erfolg und die Anzahl der Aufträge für professionelle Dienstleistungen sowie die Abrechnungssätze und die Auslastung unserer Mitarbeiter und Auftragnehmer im Bereich professionelle Dienstleistungen; die Auswirkungen globaler Ereignisse (einschließlich, aber nicht beschränkt auf anhaltende globale Konflikte, Inflation, hohe Zinssätze, wirtschaftliche Volatilität, Bankenzusammenbrüche und damit verbundene finanzielle Instabilität sowie Probleme in der Lieferkette) auf unsere Mitarbeiter, unser Geschäft und die Geschäfte unserer Kunden, Systemintegratoren ("SI ") Partner und Lieferanten; Datenschutzverletzungen unserer cloudbasierten Dienste und Produkte oder unbefugter Zugriff auf die Daten unserer Mitarbeiter oder Kunden; unser Wettbewerbsumfeld und dessen Veränderungen; Probleme bei der Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in Verbindung mit einem unsicheren regulatorischen Umfeld; die Nutzung von KI durch unsere Mitarbeiter kann Risiken für unser Geschäft darstellen; Fehler oder Ausfälle unserer Produkte oder Dienstleistungen sowie Dienstunterbrechungen oder Ausfälle der von uns genutzten Drittanbieter; unsere Dienstleistungsumsätze erzielen geringere Bruttomargen als unsere Lizenz-, Abonnement- und Supportumsätze; unsere Produktentwicklungs- und Verkaufszyklen sind langwierig und können durch Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen; die Auswirkungen neuer Vorschriften und Gesetze (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Sicherheit, Datenschutz, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Steuervorschriften und -gesetze sowie Rechnungslegungsstandards); Behauptungen Dritter, dass wir ihre Rechte an geistigem Eigentum verletzen; eine schwächere globale Wirtschaftslage kann sich negativ auf die Schaden- und Unfallversicherungsbranche auswirken, einschließlich der Ausgaben für Informationstechnologie; unsere Fähigkeit, unsere Dienstleistungen und Produkte zu verkaufen, hängt in hohem Maße von der Qualität unserer professionellen Dienstleistungen und SI-Partner ab; das Risiko, wichtige Mitarbeiter zu verlieren; die Herausforderungen internationaler Geschäftstätigkeiten, einschließlich Wechselkursschwankungen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Guidewire zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Guidewire geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung dieser Ansichten führen werden. Guidewire übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Ansichten von Guidewire zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung herangezogen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251208960829/de/

Contacts:

Melissa Cobb

Director, Public Relations

Guidewire Software, Inc.

+1.650.464.1177

mcobb@guidewire.com