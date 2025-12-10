HTEC Momentum (ehemals Momentum Design Lab), der Bereich für Forschung, Produktdesign, Management und Innovation von HTEC, wurde mit zwei der höchsten Auszeichnungen von Clutch geehrt dem Global Award und dem Clutch Champion und bestätigte damit zum neunten Mal in Folge seine Position als weltweit bestbewertete UX-Agentur der Plattform

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251209495424/de/

HTEC Momentum Recognized as a Clutch Global Honoree and Champion for Fall 2025

Die Preisträger der Clutch Global Awards werden auf der Grundlage ihrer nachgewiesenen Branchenexpertise und ihrer herausragenden Leistungen ausgewählt, die anhand von Tausenden verifizierten Kundenbewertungen auf Clutch bewertet werden. Der strenge, auf Fallstudien basierende Überprüfungsprozess von Clutch umfasst eine umfassende Verifizierung, um die Authentizität und Tiefe jeder Einreichung sicherzustellen. Diese Auszeichnungen unterstreichen die Position von HTEC Momentum als führendes Unternehmen im Bereich UX-Strategie, Design und Nutzerforschung und spiegeln die anhaltende Zufriedenheit unserer Kunden sowie die hohe Qualität der von unseren Teams erbrachten Dienstleistungen wider.

"Bei HTEC Momentum entsteht echte Innovation an der Schnittstelle zwischen menschlicher Empathie, strategischem Denken und neuen Technologien. Die erneute Auszeichnung mit dem Clutch Global Award und dem Champion-Titel bestätigt unser Engagement für menschenzentriertes Design und unsere Fähigkeit, transformative digitale Erlebnisse zu schaffen, die bei den Nutzern großen Anklang finden. Für uns geht es nicht nur darum, Produkte zu entwickeln, sondern auch darum, bedeutungsvolle Erfahrungen zu schaffen, die die Zukunft der digitalen Interaktion prägen. Wir sind stolz darauf, weiterhin als weltweit führende UX-Agentur eine Vorreiterrolle einzunehmen", erklärte Peter McNulty, Head of UX bei HTEC.

"Wir bei Clutch sind der Ansicht, dass die Aussagen unserer Kunden der aussagekräftigste Indikator für Exzellenz sind. Die Unternehmen, die in diesem Herbst sowohl die Auszeichnung "Global" als auch "Champion" erhalten haben, gehören zu den leistungsstärksten Anbietern auf Clutch", sagte Mike Beares, Gründer und CEO von Clutch. "Ihre verifizierten Kundenbewertungen, das Wachstum ihrer Rezensionen und ihre Erfolgsbilanz bei der Umsetzung positionieren sie als Maßstab für herausragende Benutzererfahrung."

Bitte sehen Sie sich unsere aktuellen Arbeiten und Bewertungen auf unserem Clutch-Profil an: https://clutch.co/profile/momentum-design-labsummary.

ÜBER HTEC MOMENTUM

HTEC Momentum, ehemals Momentum Design Lab, ist die Strategie- und Designabteilung innerhalb von HTEC. Wir arbeiten mit Führungskräften aus der Wirtschaft zusammen, um organisatorische Trägheit in Produktdynamik umzuwandeln und Ihre komplexesten Herausforderungen in eine klare Richtung zu lenken. Wir integrieren Produkt-, KI-, Daten-, Design- und Technologiestrategien, um unseren Kunden Klarheit, Vertrauen und Inspiration für die Entwicklung der richtigen Lösungen zu bieten. Unsere Expertenteams beraten Sie, was es sich zu entwickeln lohnt und warum, und verwandeln Unklarheiten in überzeugende, umsetzbare Visionen.

Wir entwerfen Lösungen, die Unternehmen voranbringen.

ÜBER HTEC

HTEC ist ein weltweit tätiger, auf KI spezialisierter Anbieter von strategischer Software, hardwareintegriertem Design und Ingenieursdienstleistungen. Die HTEC Group Inc. ist spezialisiert auf fortschrittliche Technologien, Finanzdienstleistungen, Medizintechnik, Automobilindustrie, Telekommunikation sowie Unternehmenssoftware und -plattformen. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Fortune-500-Unternehmen und wachstumsstarken Unternehmen bei der Lösung komplexer technischer Herausforderungen, der Steigerung der Effizienz, der Risikominderung und der Beschleunigung der Markteinführung investiert HTEC weiterhin in erstklassige Talente in seinen mehr als 20 strategisch gelegenen Kompetenzzentren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251209495424/de/

Contacts:

Medienkontakt: media@htecgroup.com