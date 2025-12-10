Klarna ist nun in 8 Ländern auf Apple Pay live und bietet Millionen von Verbrauchern die Möglichkeit, beim Bezahlen online, in Apps und persönlich mit Apple Pay in Raten zu zahlen

Die flexiblen Zahlungsprodukte von Klarna, der globalen Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, sind nun auch beim Bezahlen mit Apple Pay in Frankreich und Italien verfügbar. Millionen von berechtigten Einkäufern können nun beim Bezahlen online und in Apps mit ihrem iPhone und iPad oder im Ladengeschäft mit ihrem iPhone Klarna auswählen. Mit dieser innovativen Funktion können nun noch mehr Kunden von noch mehr Komfort, Kontrolle und Transparenz profitieren.

Die weitere Expansion folgt auf die hohe Kundenakzeptanz und Dynamik in Dänemark, Spanien, Schweden, den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada, wo die flexiblen Zahlungsoptionen von Klarna bereits eine beliebte Zahlungsmethode bei Apple Pay sind. Nach der heutigen Einführung können Verbraucher in acht wichtigen Märkten nun über die einfache und sichere Apple Pay-Erfahrung mit Klarna einkaufen und erhalten mehr Auswahl und Flexibilität bei der Zahlungsabwicklung.

"Wir konnten eine enorme Resonanz bei den Verbrauchern feststellen, die Klarna über Apple Pay in den USA, im Vereinigten Königreich und in Kanada sowie seit kurzem auch in den nordischen Ländern und Südeuropa nutzen", so Sebastian Siemiatkowski, Mitbegründer und CEO von Klarna . "Indem wir diese innovative Funktion noch mehr Nutzern zugänglich machen und sie auf Frankreich und Italien ausweiten, können Millionen weiterer Menschen den für sie am besten geeigneten Zahlungsplan wählen und das alles innerhalb der Apple Pay-Umgebung, die sie bereits kennen und schätzen."

Berechtigte Kunden können ihre Einkäufe in drei monatliche Ratenzahlungen splitten oder sich für eine Zahlungsfrist von bis zu 30 Tagen entscheiden, und das immer zinsfrei. Bei teureren Anschaffungen können Kunden die Kosten auch über einen längeren Zeitraum strecken, mit wettbewerbsfähigen Zinssätzen ab 0 %.

Mit Klarna über Apple Pay zu bezahlen ist ganz einfach: Beim Checkout online, in der App oder im Geschäft können Kunden Klarna als Zahlungsmethode auswählen und auf "Später bezahlen" tippen, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Vor der Genehmigung führt Klarna seine branchenführende Bonitätsprüfung durch, um eine verantwortungsvolle Kreditvergabe sicherzustellen.

Wie bei allen Apple Pay-Käufen sind auch die Zahlungen mit Klarna sicher und absolut privat, und Apple speichert keine Transaktionsdaten, die mit dem Nutzer in Verbindung zu bringen sind.

Klarna verzeichnet mittlerweile über 114 Millionen aktive Verbraucher weltweit, baut sein Handelsnetzwerk kontinuierlich aus und verfolgt konsequent seine Mission, an jeder Kasse verfügbar zu sein und Kunden eine fairere Alternative zu herkömmlichen Kreditkarten für alle Bereiche zu bieten.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter für flexible Zahlungslösungen. Mit über 114 Millionen aktiven Klarna-Nutzern weltweit und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht Klarnas KI-gestütztes Zahlungs- und Handelsnetzwerk Menschen, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Verbraucher können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Mehr als 850.000 Einzelhändler vertrauen auf Klarnas innovative Lösungen, um Wachstum und Kundentreue zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange (NYSE: KLAR) notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter Klarna.com.

