AviaGames, eine führende globale Plattform für mobile Geschicklichkeitsspiele, hat heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Deutschland bekannt gegeben. Die Branchenveteranin Michelle Zou wurde an die Spitze des neuen Unternehmens berufen und wird die Marktexpansion und Investitionsmaßnahmen in ganz Europa leiten. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein für die globale Wachstumsstrategie von AviaGames.

AviaGames hat sich in kurzer Zeit zu einem der weltweit führenden Unternehmen für interaktive Unterhaltung entwickelt und erreicht eine globale Nutzerbasis von vielen Millionen Spielern in Nordamerika, Europa und anderen Regionen. Besonders beliebt ist das Unternehmen bei weiblichen Spielern. Es ist bekannt für seine hochwertigen, auf Geschicklichkeit basierenden Casual Games für mobile Plattformen, die leicht zu erlernen sind und dennoch spannende Wettkämpfe bieten.

Hamburg ist bekannt als führender Standort der europäischen Spieleindustrie und bietet ein offenes und kooperatives Umfeld, das Top-Talente aus aller Welt anlockt. Die Entscheidung, eine Präsenz in Hamburg aufzubauen, wird vom Verband der deutschen Games-Branche (game) unterstützt und bekräftigt den Anspruch von AviaGames, zum dynamischen Gaming-Ökosystem Europas beizutragen.

"Deutschland ist nicht nur einer der größten Gaming-Märkte Europas, sondern auch ein Hub für Innovation und Zusammenarbeit", so Vickie Chen, Gründerin und CEO von AviaGames. "Wir freuen uns schon jetzt darauf, unsere europäische Niederlassung in Hamburg zu eröffnen und den Spielern vor Ort weitere unserer hochwertigen Spiele anbieten zu können. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir unter der Leitung von Michelle Zou gut aufgestellt sind, um erfolgreich zu expandieren und starke Partnerschaften in der gesamten Region aufzubauen."

Mit ihrer umfangreichen Führungserfahrung auf dem europäischen Games-Markt bringt Michelle Zou eine ausgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern mit. Als CEO bei Bigpoint wurde Michelle Zou von GamesWirtschaft.de als eine der führenden Managerinnen der deutschen Gaming-Branche gewürdigt.

"Hamburg wird der Eckpfeiler der Expansion von AviaGames in Europa sein", betont Michelle Zou. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, um Spielern noch spannendere Erlebnisse zu bieten und zugleich einen Beitrag zum langfristigen Wachstum der europäischen Gaming-Industrie zu leisten."

Dennis Schoubye, Head of Gamecity Hamburg, begrüßt AviaGames im Hamburger Ökosystem und erklärt: "Wir heißen AviaGames herzlich in unserer Community willkommen. In Hamburg sind 200 Studios, Publisher und Unternehmen aus der Spielebranche ansässig. Bei Gamecity Hamburg setzen wir uns für die Entwicklung eines offenen und vielfältigen Ökosystems ein und ermutigen weitere internationale Investoren wie AviaGames, Hamburg als Standort zu wählen, um die Zukunft der globalen Gaming-Branche mitzugestalten."

"Als historische Hafenstadt war Hamburg schon immer ein Ort der Offenheit, des Austauschs und der internationalen Zusammenarbeit", berichtet Katharina Lamers, Director of international investments, von Hamburg Invest. "Wir sind hoch erfreut, dass AviaGames Hamburg als Standort für seine europäische Expansion ausgewählt hat. Wir ermuntern weitere US-amerikanische und internationale Unternehmen, sich hier niederzulassen, um den bilateralen Handel zu stärken und die Beziehungen zwischen unseren Regionen zu festigen."

Nähere Informationen zu AviaGames finden Sie unter aviagames.com. AviaGames plant, seine Präsenz in Europa und Deutschland weiter auszubauen. Karrieremöglichkeiten werden in Kürze bekannt gegeben.

Über AviaGames

AviaGames ist ein führender Anbieter von Skill-basierten mobilen Gaming-Lösungen und bietet über seine einheitliche Gaming-Plattform ein breites Spektrum an Casual- und Wettkampf-Titeln an. AviaGames hat seinen Sitz in der Bay Area im US-Bundesstaat Kalifornien und stellt skalierbare Spielprozesse sowie eine nahtlose Multi-App-Kontoinfrastruktur bereit, die Spielern ein Portfolio von mehr als 15 Skill-basierten Titeln bereitstellt, darunter sein Flaggschiff Solitaire Clash

Mit Millionen von Turnieren pro Monat kooperiert AviaGames mit Akteuren aus dem gesamten Mobile-Gaming-Ökosystem, um nachhaltiges Wachstum und Engagement zu fördern. Das Unternehmen hat den Anspruch, ein integratives, verantwortungsbewusstes und Community-orientiertes Umfeld zu schaffen und zugleich weitere Innovationen in den Bereichen Gameplay, Plattformtechnologie und Spielerlebnis voranzutreiben.

