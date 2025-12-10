© Foto: Bernd Jürgens - Shotshop

Hat WAVE den Gamechanger bei Adipositasmitteln in der Pipeline? Ein Wirkstoff, der Fett abbaut und Muskeln erhält! Damit könnte eines der größten Probleme der Branche gelöst werden. Verdoppelt sich die Aktie noch einmal? Kaum hatte WAVE zu Wochenbeginn seine Zwischenergebnisse aus der Phase-1-Studie zu WVE-007, einem neuartigen Wirkstoffkandidaten gegen Adipositas veröffentlicht, da zündete die Aktie den Turbo und legte um rund 150 Prozent zu. Geht es nach Wells Fargo und RBC Capital, dann war die erste Kursexplosion noch nicht das Ende der Fahnenstange. Beide Geldhäuser bescheinigen WAVE Life Sciences weiterhin ein enormes Potenzial. Der Auslöser der Kursexplosion! Die Daten von WAVE …