Mittwoch, 10.12.2025
Diese Biotech-News am 11. Dezember könnte 2026 komplett verändern
Dow Jones News
10.12.2025 06:33 Uhr
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Dezember

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Dezember 

=== 
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November 
     PROGNOSE: +0,8% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vj 
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise November 
     PROGNOSE: -2,0% gg Vj 
     zuvor:  -2,1% gg Vj 
*** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 
*** 08:30 CN/IWF-Chefin Georgieva, Pk zum Abschluss von 
     Artikel-4-Konsultationen 
*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), 
     Konjunkturbericht und Jahrespressekonferenz 
*** 11:55 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview zur Zukunft 
     von Euro und Dollar 
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Kapitalmarkttag 
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 3Q 
     PROGNOSE:  +0,9% gg Vq 
     2. Quartal: +0,9% gg Vq 
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Overnight Rate 
     PROGNOSE: 2,25% 
     zuvor:  2,25% 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information (EIA) Vorwoche 
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung 
     Fed-Funds-Zielsatz (20:30 Pk Powell) 
     PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% 
     zuvor:  3,75% bis 4,00% 
*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q 
  22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q 
 
***   - EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede in der Royal Irish Academy 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 00:02 ET (05:02 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
