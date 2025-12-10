Hamburg (ots) -In der Vorweihnachtszeit greifen viele Menschen in Deutschland besonders oft zu Schokolade. Doch im Supermarkt fällt schnell auf: Viele Produkte sind teurer geworden. Und nicht nur das: Manche Hersteller nutzen sogar versteckte Preiserhöhungen, bei denen die Verpackung gleich bleibt, aber weniger Schokolade drin steckt. Diese "Mogelpackungen" treffen vor allem Verbraucher:innen, die ohnehin schon unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden.Besonders fatal ist die Lage jedoch auch weiter für Menschen, die Kakao anbauen: Denn trotz dieser höheren Ladenpreise kommt bei ihnen kaum etwas davon an. In Ghana und Côte d'Ivoire verdienen viele Kakaofarmer:innen weiterhin so wenig, dass sie nicht von ihrer Arbeit leben können. Doch es gibt Schokoladenhersteller, die einen anderen Weg finden. So wie Tony's Chocolonely (https://de.tonyschocolonely.com/pages/tonys-impact). Für das Unternehmen aus den Niederlanden ist klar: Das Problem ist nicht der Preis im Supermarkt, sondern der Preis, den Kakaofarmer:innen tatsächlich für ihre Bohnen erhalten.Warum faire Kakaopreise entscheidend sindDer entscheidende Hebel ist also der Preis, den Schokoladenhersteller für den Rohstoff Kakao bezahlen: Denn solange das Lebenseinkommen von Farmer:innen nicht ebenfalls steigt, so wie der Preis für eine Tafel im Supermarkt, bleiben Familien in Armut und Ausbeutung. Eine Folge: Mehr als 1,5 Millionen Kinder arbeiten illegal auf Kakaoplantagen und verrichten zum Teil gefährliche Arbeiten, um das Einkommen der Familien zu verbessern. Zwar sollen Nachhaltigkeitssiegel diesen Missstand verringern - doch leider nur mit mäßigem Erfolg und es zeigt, wie tief das Problem im System verankert ist.Ein System, das Missstände nicht versteckt, sondern bekämpftTony's Chocolonely (https://de.tonyschocolonely.com/pages/tonys-impact) setzt hier an: Das Unternehmen zahlt einen höheren Preis, der Familien ein lebenssicherndes Einkommen ermöglichen soll. So müssen Kinder nicht mitarbeiten und können zur Schule gehen. Tony's nutzt außerdem ein eigenes Kontrollsystem, das Fälle von illegaler Kinderarbeit aufdeckt. Wird ein betroffenes Kind entdeckt, arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit den Familien an Lösungen. Ziel ist, dass Kinder innerhalb weniger Monate nicht mehr arbeiten müssen.Was Menschen in Deutschland tun könnenTrotz aller Herausforderungen können Verbraucher:innen etwas bewegen. Wer bewusst zu fairen Produkten greift, unterstützt bessere Lebensbedingungen für die Menschen in den Anbaugebieten und hilft, illegale Kinderarbeit langfristig zu reduzieren. Gerade in der Weihnachtszeit, wenn besonders viel Schokolade gekauft wird, kann jede Entscheidung im Supermarktregal Wirkung zeigen.Pressekontakt:Heroes & Heroines GmbHirina@heroes-heroines.comOriginal-Content von: Tony's Chocolonely, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164782/6176001