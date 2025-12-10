Der Silberpreis hat am Dienstag erneut Geschichte geschrieben: Erstmals überschritt der Preis für eine Feinunze die Marke von 60 Dollar. Und am Mittwochmorgen geht es direkt weiter nach oben. Das Edelmetall markierte im frühen Handel bei 61,48 Dollar ein neues Rekordhoch. Damit setzt Silber seine beeindruckende Rally fort. Mitte November notierte Silber noch zeitweise unter 50 Dollar - seit Jahresbeginn hat sich der Preis mittlerweile rund verdoppelt.Händler verweisen vor allem auf eine spürbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
