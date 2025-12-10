DJ MÄRKTE ASIEN/Warten auf Fed-Zinsentscheid - Abgaben in China und Tokio

DOW JONES--Mehrheitlich treten die asiatischen Aktien zur Wochenmitte auf der Stelle. Mit Spannung wird auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend gewartet. Eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte wird am Markt mit großer Mehrheit erwartet. Gleichwohl gibt es Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed. Hier reichen die Schätzungen laut Marktexperten von zwei bis zu vier weiteren Zinssenkungen. Entsprechend wird besonders auf Hinweise zur Geldpolitik im Jahr 2026 geachtet. Es könnte zudem eine recht knappe Zinsentscheidung werden.

"Ein starkes Signal dafür, dass die Fed auf eine längere Pause vorbereitet ist, könnte Investoren enttäuschen, da die Märkte mit mehr als 90 Prozent Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinssenkung bis zur FOMC-Entscheidung im nächsten April einpreisen", sagt John Canavan, Analyst bei Oxford Economics.

Deutlichere Minuszeichen verzeichnet der chinesische Aktienmarkt. So reduziert sich der Shanghai-Composite um 0,8 Prozent und für den Hang-Seng-Index geht es um 0,6 Prozent nach unten. Die chinesischen Verbraucherpreise haben im November den zweiten Monat in Folge zugelegt. Die Deflation der Erzeugerpreise verschärfte sich dagegen: Der entsprechende Index sank um 2,2 Prozent nach einem Minus von 2,1 Prozent im Oktober. Der Erzeugerpreisindex ist schon seit mehr drei Jahren im negativen Bereich. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 2,0 Prozent gerechnet.

Die Daten deuten darauf hin, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in ihrem Kampf gegen hartnäckig deflationäre Preise noch viel zu tun hat. Während Peking seine Bemühungen zur Ankurbelung des Binnenkonsums angesichts erhöhter handelspolitischer Spannungen weiter verstärkt hat, halten die chinesischen Verbraucher in Anbetracht eines düsteren Arbeitsmarktes und einer jahrelangen Immobilienkrise ihr Geld zusammen.

In Tokio fällt der Nikkei-225 um 0,5 Prozent. Die japanische Inflation blieb im November hartnäckig, was zu weiteren Spekulationen führt, ob die Bank von Japan (BoJ) bald die Zinsen erhöhen wird. Zuletzt hatte BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda gesagt, dass die BoJ bei ihrer Sitzung am 18. und 19. Dezember die Vor- und Nachteile einer Zinserhöhung erörtern werde. Die Aussagen hatten zu einer erhöhten Nervosität an den Märkten geführt.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.589,50 +0,0% +5,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 50.655,10 -0,5% +26,8% 07:00 Kospi (Seoul) 4.133,33 -0,2% +72,3% 07:30 Shanghai-Comp. 3.877,94 -0,8% +17,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.276,19 -0,6% +28,4% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:35 % YTD EUR/USD 1,1627 0,0 1,1627 1,1640 +12,4% EUR/JPY 182,15 -0,1 182,35 181,74 +11,4% EUR/GBP 0,8739 -0,0 0,8741 0,8735 +5,6% GBP/USD 1,3305 0,0 1,3300 1,3327 +6,5% USD/JPY 156,67 -0,1 156,84 156,12 -0,9% USD/KRW 1.471,09 0,1 1.469,03 1.469,10 -0,4% USD/CNY 7,0719 -0,0 7,0740 7,0792 -1,8% USD/CNH 7,0596 -0,0 7,0629 7,0698 -3,6% USD/HKD 7,7824 0,0 7,7824 7,7804 +0,2% AUD/USD 0,6638 -0,1 0,6643 0,6637 +7,1% NZD/USD 0,5772 -0,1 0,5779 0,5780 +3,2% BTC/USD 92.624,80 -0,3 92.885,50 90.456,45 -4,1% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,33 58,25 +0,1% +0,08 -18,3% Brent/ICE 61,99 61,94 +0,1% +0,05 -16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.203,97 4.208,43 -0,1% -4,46 +59,7% Silber 61,00 60,675 +0,5% +0,33 +101,4% Platin 1.437,01 1.458,14 -1,4% -21,13 +61,7% Kupfer 5,25 5,24 +0,1% +0,01 +27,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

