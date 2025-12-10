EQS-News: Workai
WARSCHAU, Polen, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Workai, ein führender Anbieter von digitalen Arbeitsplatzlösungen, stellt mit der Einführung von "AI for Work" einen neuen Standard für die Zukunft der Arbeit vor - ein strategischer Wandel, der künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt des digitalen Mitarbeitererlebnisses stellt.
Diese Transformation verändert die Art und Weise, wie moderne Unternehmen interne Kommunikation, Wissensaustausch, Lernen und alltägliche Aufgaben im Rahmen der KI-gestützten Arbeitsrevolution angehen. Durch die Integration von KI in seine Plattform führt Workai intelligente Funktionen ein, die Mitarbeiter täglich unterstützen, ohne sie zu ersetzen. Dabei werden Routineaufgaben vereinfacht, der Zugang zu Wissen beschleunigt und Reibungsverluste während der Arbeitszeit reduziert.
Workai Intelligence: eine KI-Schicht für die gesamte Employee Experience-Plattform
Das Herzstück von Workai Intelligence ist eine unternehmenstaugliche KI-Schicht, die Arbeitsabläufe verbessert und Mitarbeitern auf allen Ebenen intelligente Unterstützung bietet - von der Zentrale bis hin zu Frontline- und Außendienstteams:
Seit zehn Jahren unterstützt Workai innovative Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter zu vernetzen, zu motivieren, zu schulen und zu befähigen. Der nächste Schritt ist eine KI, die mehr ist als ein weiteres Tool, das Menschen erlernen müssen - ein natürlicher Begleiter, der jeden Mitarbeiter bei seiner Arbeit unterstützt.
"Bei AI for Work geht es darum, den Mitarbeitern den Raum zu geben, um effektiver und kreativer zu arbeiten. Wir verlagern den Schwerpunkt von der manuellen Verwaltung von Inhalten, zeitaufwendigen Suche und routinemäßigen Verwaltung auf die KI-Ebene."
Workai, eine umfassende Employee Experience-Plattform für moderne Kommunikation, bietet Mitarbeitern personalisierte digitale Erlebnisse, die die Produktivität und Verbundenheit fördern. Mit Modulen wie Intranet, Knowledge, Connections, Mobile, Forms, Spaces, Learning und Analytics hilft Workai Unternehmen - vom Finanz- und Gesundheitswesen bis hin zu Energieversorgern, Einzelhändlern und Behörden - ihre Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten, zu motivieren und zu koordinieren.
