EINHÖRNER - In Deutschland sind in diesem Jahr so viele neue Milliarden-Startups entstanden wie seit drei Jahren nicht. Und trotzdem kämpft ein Großteil dieser sogenannten Einhörner um seine Zukunft. Unter dem Strich sinkt deswegen die Zahl der Jungunternehmen mit einer Bewertung von einer Milliarde Euro oder mehr im Jahresvergleich von 33 auf 28. Während die Bereiche Künstliche Intelligenz (KI) und Rüstung 2025 boomten, taten sich alle anderen Sektoren schwer - vor allem wegen der schwachen Konjunktur und ausbleibender Börsengänge. Zu denjenigen, die in diesem Jahr erstmals Milliardenbewertungen erzielten, gehörten die KI-Firmen Black Forest Labs, N8N und Parloa sowie der Drohnenanbieter Quantum Systems und der Quantencomputer-Spezialist IQM. (Handelsblatt)

December 10, 2025

