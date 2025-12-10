Delivery Hero reagiert auf Aktionärsdruck. Ad-hoc für einen Aktionärsbrief gestern abend liess Aktie Schwung nehmen. Am 28.11. reichte ein Bloomberg-Beitrag für 13%, Aktionärsbrief brachte dann weitere 6,3%. Geht's jetzt weiter hoch? Wird die Aktie zum Must-have? Denn Delivery Hero wählt die ungewöhnliche Form eines öffentlichen Aktionärsbriefs, um im Endeffekt sich den argumenten einer kritischen Aktionärsgruppe zu beugen. Von irgendwem sickerte "zufällig" am 28.11. etwas durch. Von Bloomberg aufgegriffen, nicht dementiert. Als Warnschuss verstanden - Strategische Überprüfung eingeleitet. Und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
