Wie die VeritasChain Standards Organization (VSO) heute mitteilte, hat sie das VeritasChain Protocol (VCP) v1.0 bei neunzehn Aufsichtsbehörden in dreizehn Ländern eingereicht, darunter die USA, Großbritannien, die Europäische Union, Singapur, Hongkong, die Vereinigten Arabischen Emirate (DIFC), Australien, Indien, Südkorea, die Schweiz, Brasilien, Liechtenstein und Saudi-Arabien.

Die Einreichungen präsentieren VCP v1.0 als kryptographisches Audit-Framework, das konzipiert wurde, um neue regulatorische Anforderungen gemäß Artikel 12 des EU-KI-Gesetzes für Protokollierung und Rückverfolgbarkeit sowie MiFID II RTS 25 für Zeitstempelintegrität und Ereignisreihenfolge in KI-gestützten und algorithmischen Handelssystemen zu erfüllen.

Außerdem bestätigte die VSO die erste abgeschlossene Integration von VCP v1.0 in einer kontrollierten, produktionsnahen Evaluierungsumgebung, die im Rahmen des Early Access-Programms betrieben wird.

Die Umgebung konnte erfolgreich kryptografisch verknüpfte Ereignisketten, unveränderliche Hash-Werte und überprüfbare Nachweise unter Verwendung von RFC-konformen Strukturen generieren und damit nachweisen, dass VCP v1.0 einsatzbereit ist und in realen Handels- und Überwachungssystemen implementiert werden kann.

VCP v1.0 ersetzt veränderbare Protokolldateien durch manipulationssichere kryptografische Datensätze, standardisierte Ereignisstrukturen und eine überprüfbare Rekonstruktion des Lebenszyklus. Auf diese Weise können Regulierungsbehörden, Börsen, Broker und Wirtschaftsprüfer unabhängig voneinander bewerten, wie sich algorithmische und KI-gestützte Systeme verhalten und zwar nicht auf der Grundlage von Vertrauen oder Interpretationen, sondern durch einen mathematischen Nachweis.

Die Einreichungen und die erfolgreiche Integration erfolgen zu einer Zeit, in der globale Regulierungsbehörden verstärkt automatisierte Systeme in den Blick nehmen, die Anforderungen an die Governance verschärfen und sich auf neue KI-Regulierungsmechanismen vorbereiten. VCP stellt eine regulierungskonforme Basisebene bereit, die mehrere Betriebsumgebungen unterstützt von Handelsplätzen über Risiko-Engines bis hin zu Marktüberwachungssystemen.

"KI-gestützte Märkte können nicht länger auf eine vertrauensbasierte Aufsicht setzen", betont Tokachi Kamimura, Gründer von VSO. "Diese erste Integration macht deutlich, dass eine kryptografisch verifizierbare Auditierbarkeit keine Theorie mehr ist sie ist schon jetzt einsetzbar und bereit, globalen Märkten als Vertrauensschicht zu dienen."

Um die Einführung durch Institutionen zu beschleunigen, hat VSO ein Early-Access-Programm für Organisationen gestartet, die VCP für Börsen-, Broker- und Audit-Umgebungen evaluieren, und lädt zur Zusammenarbeit mit regulierten Marktteilnehmern und Aufsichtsbehörden ein.

VCP-Spezifikation: https://github.com/veritaschain/vcp-spec

VCP Explorer-Demo: https://veritaschain.org/explorer/app/

Early-Access-Programm: standards@veritaschain.org

Press-Kit: https://veritaschain.org/press/

Die VeritasChain Standards Organization (VSO) entwickelt offene kryptografische Prüfungsstandards für KI-gestützte und algorithmische Märkte. Die Zertifizierung gemäß VSO bestätigt lediglich die technische Konformität und bedeutet keine finanzielle, geschäftliche oder regulatorische Empfehlung.

