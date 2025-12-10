Neuer Lithium-Schock: China-Mine bleibt dicht - Lithiumpreise explodieren. Jetzt rückt dieses Lithium-Dreieck in den Fokus!

Anzeige / Werbung

Die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen explodiert: KI, Defense, Batterien und Energiewende treiben Antimon und Lithium auf die Agenda der Märkte.

Liebe Leserinnen und Leser,

während viele Anleger glauben, der Lithiumsektor stecke noch immer in einem zyklischen Tief, deutet sich hinter den Kulissen längst ein ganz anderes Bild an: In China, dem Herzstück der weltweiten Lithiumversorgung, zeigt sich ein plötzliches und alarmierendes Angebotsvakuum. Die von CATL (WKN A2JQNK) unterstützte Jianxiawo-Mine in Yichun - eine der wichtigsten Lepidolith-Quellen Asiens - blieb entgegen aller Marktgerüchte gemäß dieser Berichterstattung aus China vorerst komplett geschlossen: keine Lkw, keine Arbeiter, keine Sprenggenehmigungen, obwohl die Wiederaufnahme des Betriebes eigentlich noch für den 5. Dezember 2025 angekündigt wurde.

Händler vor Ort berichten von leeren Lagerhäusern, ausverkauften Erzbeständen und ausgeschöpften Jahresförderquoten. Gleichzeitig schießen die Preise für Lithiumcarbonat und Lepidolith kräftig nach oben - ein frühes Signal dafür, dass sich die erwartete Überversorgung in Luft auflöst und der Markt stattdessen in einen strukturellen Mangel kippen könnte.

Preis für Lithium Carbonate auf Jahreshoch. Quelle: tradingeconomics.com vom 5.12.2025

Vor Produktionsstopp produzierte die Mine durchschnittlich 7.000 bis 8.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Monat (LCE), was etwa einem Zehntel des Inlandsbedarfs entsprach.

Für Investoren bedeutet das: Lithium könnte 2026 vor einem neuen, kräftigen Aufwärtszyklus stehen - nicht getrieben von Spekulation, sondern von einer realen Versorgungslücke in einem Markt, der ohnehin durch die rasant steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Energiespeichern unter enormem Druck steht. Genau in diesem Moment eine Ressource im Lithium-Dreieck zu besitzen, wie Armory Mining (ISIN CA0422791099 | WKN A40V12) mit Candela II, verleiht dem Projekt plötzlich eine strategische Brisanz, die der Markt noch gar nicht vollständig eingepreist hat.

Denn Armory Mining (ISIN CA0422791099 | WKN A40V12) liefert nicht nur bei Antimon und Gold Schlagzeile um Schlagzeile - vor wenigen Tagen kam ein Update aus einem dritten, mindestens genauso strategisch bedeutsamen Bereich: Lithium. Und zwar nicht irgendein Lithium, sondern ein Projekt mitten im Herzen des weltberühmten Lithium-Dreiecks in Argentinien.

Mit der neuesten Meldung hat Armory Mining offiziell angekündigt, dass das Unternehmen eine Scoping Study für das Candela-II-Lithium-Soleprojekt starten wird. Diese Studie markiert eine entscheidende nächste Entwicklungsstufe - denn sie dient als gesamtheitliche Vorprüfung von technischer Machbarkeit, Ressourcenpotenzial, Wirtschaftlichkeit sowie regulatorischem und ökologischem Umfeld des Projekts

Warum ist das so wichtig?

Weil Candela II bereits eine bestätigte NI-43-101-konforme Inferred Resource von 457.000 Tonnen Lithiumcarbonat in-situ aufweist - eine Größe, die viele Junior-Unternehmen erst nach Jahren erreichen und die das Projekt jetzt in eine ganz neue Liga hebt.

Zum Vergleich: Bei einem aktuellen Lithiumcarbonatpreis von 13.401 USD pro Tonne (Stand 17. November 2025) ergibt das ein potenzielles Rohwertgerüst, das die weitere Projektentwicklung hochrelevant macht

Warum diese News für Investoren so bedeutsam ist

Die geplante Scoping Study ist nicht nur ein administrativer Schritt - sie ist die Brücke zu einer kommerziellen Bewertung des Projekts:

Einschätzung der potenziellen Jahresproduktion

Erste Bewertung der wirtschaftlichen Robustheit

Kapital- und Betriebskostenmodelle

Sicherheitseinschätzung und Risikoprofile

Umwelt- und Genehmigungsanalyse

Ausblick auf Ressourcenerweiterungen

Und: Sie ist ein starkes Signal in Richtung Kapitalmarkt, denn Unternehmen bereiten solche Studien in der Regel nicht vor, wenn die Projekte nicht bereits eine signifikante interne Stärke zeigen.

Dass Candela II zudem direkt an Projekte großer Player wie Ganfeng Lithium, Rio Tinto und Power Minerals grenzt, ist ein weiterer geopolitischer Vorteil, der im Lithium-Dreieck traditionell zu hoher strategischer Aufmerksamkeit führt.

Der Standort ist nicht irgendwo im Nirgendwo - er liegt 9,8 km von einem bestehenden Förderbrunnen von Ganfeng entfernt. Ein klarer Hinweis darauf, dass die geologische Umgebung bewiesen förderfähig ist.

Armory Mining wächst in alle Richtungen - und diese News verstärkt ein zentrales Muster

Mit dieser neuen Meldung wird sichtbar, dass Armory Mining eine Dreifachstrategie fährt, wie man sie bei Junior-Explorern selten sieht:

Antimon & Gold (AMMO, Riley Creek)

→ Versorgungssicherheit für Verteidigung, Energie und Halbleiterindustrie

Lithium (Candela II)

→ Energie- & Batteriewende, Grid-Storage, Elektromobilität

Strategische Positionierung

→ CMI-Mitgliedschaft, starke Advisory-Kompetenz, technologische Reprocessings

Armory Mining schafft damit ein Rohstoffportfolio, das exakt jene Metalle abdeckt, die für die Industrien der nächsten Dekade am stärksten unter Druck stehen.

Diese neue Lithium-News zeigt vor allem eines:

?? Das Unternehmen arbeitet parallel an drei kritischen Rohstoffsträngen - und liefert auf jedem davon konstant Fortschritte.

Damit erweitert Armory Mining (ISIN CA0422791099 | WKN A40V12) sein strategisches Fundament erneut - und macht deutlich, dass es nicht nur auf ein einziges Projekt oder ein einziges Metall setzt. Während AMMO und Riley Creek im Bereich Antimon und Gold starke Impulse liefern und sich die geopolitische Bedeutung westlicher Antimonquellen zuspitzt, zeigt Candela II nun, dass auch das Lithium-Projekt zunehmend Substanz gewinnt und auf ein höheres Entwicklungsniveau gehoben wird.

Und genau an dieser Stelle beginnt die eigentliche Investmentstory, die wir Ihnen im Folgenden detailliert vorstellen - von Antimon über Gold bis hin zu Lithium und den globalen Megatrends, die Armory Mining in den Fokus internationaler Anleger rücken.

Nur wenige Tage nach dem Start des Reprocessings am Riley-Creek-Projekt liefert Armory Mining (ISIN CA0422791099 WKN A40V12) die nächste strategisch hochrelevante Meldung:

Mit Tom Clarke holt sich das Unternehmen einen der erfahrensten Explorationsgeologen Kanadas an Bord - und zwar genau jetzt, wo die Projekte Riley Creek und AMMO in die heiße Phase übergehen.

Clarke ist nicht irgendein Geologe - er ist ein professionell registrierter Geowissenschaftler (P.Geo) in Alberta und Südafrika und erfüllt damit die Anforderungen eines Qualified Person (NI 43-101). Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in Gold-, PGM- und Basismetall-Projekten in Nordamerika, Afrika, Südamerika und Russland mit. Besonders bemerkenswert: Er war bei Bonterra Resources maßgeblich an jener Explorationsarbeit beteiligt, die zur ersten NI 43-101 konformen Ressource auf der Gladiator-Lagerstätte geführt hat - ein Projekt, das später große Aufmerksamkeit im Markt erlangte.

Seine Laufbahn ist durchzogen von erfolgreichen Entdeckungen und Projekt-Pivots:

Identifikation eines Schlüsselmarkers auf einem russischen PGM-Projekt

Leitung der Entdeckung eines Lithium-in-Ton-Projekts in Arizona

Jüngst erkannte er das Wasserstoffpotenzial der Western Canadian Sedimentary Basin und löste dort eine strategische Neuausrichtung eines Unternehmens aus

der Western Canadian Sedimentary Basin und löste dort eine strategische Neuausrichtung eines Unternehmens aus Über 100 gebohrte Lateral-Wells im Öl- und Gasbereich

Kurz gesagt: Clarke erkennt Potenziale dort, wo andere noch Daten sortieren. Genau dieser Blick wird für Armory Mining zum strategischen Vorteil, da jetzt gleich zwei Antimon-Gold-Projekte (AMMO und Riley Creek) parallel hochgefahren werden - beide geprägt von komplexen strukturellen Settings, die von erfahrenen Geologen bewertet werden müssen.



CEO Alex Klenman betont, dass Clarkes Expertise bei Projektbewertung, Zieldefinition und Explorationsdesign entscheidend sein wird, um die Programme 2026 effizient und präzise auszurichten.

Armory tritt der Critical Minerals Institute (CMI) bei - strategischer Netzwerk-Booster

Ebenfalls neu: Armory Mining ist nun Mitglied des Critical Minerals Institute (CMI) - dem globalen Netzwerk für Unternehmen, Regierungen und Experten im Bereich kritischer Rohstoffe. Das CMI verbindet Unternehmen mit Kapitalmärkten, fördert technologische Kooperationen, organisiert Summits und bietet Informationsvorsprung zu Rohstoffstrategien weltweit.

Für Armory ist dieser Schritt weit mehr als ein PR-Signal:

Was bedeutet die CMI-Mitgliedschaft konkret?

Zugang zu einem globalen Netzwerk aus Experten, Förderprogrammen und Industriepartnern

Frühzeitige Einbindung in politische und strategische Entscheidungen rund um kritische Mineralien

Potenzieller Zugang zu Partnerschaften, die Projekte wie AMMO und Riley Creek beschleunigen könnten

Sichtbarkeit bei Investoren, die gezielt nach "Critical Minerals"-Exposure suchen

Mit anderen Worten: Armory positioniert sich nicht nur geologisch, sondern auch politisch-strategisch in der ersten Reihe des Critical-Minerals-Sektors.

Was diese News für Anleger bedeutet

Die heutige Ankündigung ist viel mehr als eine Personalie:

Ein international erfahrener Top-Geologe stärkt das Explorationsteam

Das Timing ist ideal: genau zu Beginn zweier parallellaufender Schlüsselprogramme

Die technische Expertise ermöglicht präzisere Zieldefinitionen - ein wesentlicher Werttreiber in der Frühphase

Die Mitgliedschaft im CMI erhöht Armorys Sichtbarkeit, Vernetzung und Zugang zu Wissen, Kapital und Partnerschaften

Armory Mining bestätigt erneut ein klares Muster: Das Unternehmen liefert schneller, strategischer und strukturierter als viele andere Junior-Explorer im kritischen Rohstoffbereich.

Erst vor wenigen Tagen haben Armory Mining bereits einen handfesten Fortschritt vermeldet: Die Reprozessierung des historischen High-End-Geodatenpakets am Riley-Creek-Antimon-Gold-Projekt ist offiziell gestartet.

Solche News, unmittelbar nach unserer ersten Analyse, sind ein starkes Signal. Sie zeigen, dass Armory Mining (ISIN CA0422791099 WKN A40V12) nicht nur über hochwertige Projekte verfügt, sondern diese auch mit hohem Tempo in Richtung 2026 vorantreibt.

Riley Creek - Armory startet Datensprung in die Zukunft

Reprocessing des historischen Geophysik-Datensatzes beginnt

Armory Mining hat heute einen technologischen Schritt angekündigt, der das Riley-Creek-Antimon-Gold-Projekt auf ein völlig neues Level heben könnte:

Die komplette Reprozessierung des historischen, hochqualitativen geophysikalischen Airborne-Datensatzes von 1995.

Warum dieser Schritt so bedeutend ist

Der originale DIGHEM-Airborne-Survey aus den 1990er Jahren gehört bis heute zu den hochwertigsten geophysikalischen Datensätzen der Region. Er umfasst:

575 Linienkilometer Flugraster (100 m Line Spacing)

Magnetik

Elektromagnetische Daten (Multi-Coil, Multi-Frequency)

Radiometrie (256-Kanal-Spektralanalyse)

VLF-Systeme

Bereits die Interpretation aus dem Jahr 1997 identifizierte elf priorisierte Zonen, darunter:

strukturelle Störungen

leitfähige Strukturen

radiometrische Hotspots

potenzielle Intrusionskontakte

Diese Hinweise wurden jedoch nie mit moderner Technik weiterentwickelt - bis jetzt.

Der Schritt in die Gegenwart: Modernes Reprocessing 2025

Armory digitalisiert den gesamten Datensatz und wendet erstmals moderne Analyseverfahren an:

3D-Modellierung

moderne Filter- und Denoising-Methoden

Integration mehrerer Datensätze (multi-dataset integration)

strukturelle Interpretation mit AI/ML-Unterstützung

CEO Alex Klenman betont, dass das Reprocessing vor allem helfen soll, die strukturellen Kontrollmechanismen der Antimon-Mineralisierung besser zu verstehen - ein entscheidender Faktor in einem Gebiet, das bereits historische Mineralisierung aufweist.

Gleichzeitig wird Riley Creek strategisch parallel zu AMMO weiterentwickelt:

Mit dem Reprocessing am Riley-Creek-Projekt und der Vorbereitung der AMMO-Exploration schaffen wir die Grundlage für ein Jahr, in dem beide Projekte auf ein deutlich höheres Explorationsniveau gehoben werden.



- Alex Klenman, CEO

Warum Riley Creek jetzt strategisch hochinteressant ist

Der neue technologische Ansatz erhöht die Bedeutung des Projekts erheblich:

Der Datensatz ist extrem hochauflösend und heute kaum reproduzierbar.

und heute kaum reproduzierbar. Moderne Software kann Strukturen sichtbar machen, die 1997 technisch nicht erkennbar waren.

waren. Das Reprocessing ermöglicht die Definition präziser Bohrziele für 2026 .

. Potenzielle Antimon- und Goldzonen können klarer abgegrenzt werden.

Mit diesem Schritt zieht Armory das Riley-Creek-Projekt technologisch in die Neuzeit - und positioniert es als strukturell bestens vorbereitetes Antimon-Gold-Projekt in einem Markt, der westliche Antimonquellen dringender denn je benötigt.

Warum Armory Mining ein vorweihnachtliches Geschenk für Anleger werden könnte

Nehmen Sie sich einmal fünf Minuten Zeit und erfahren Sie, warum Armory Mining das Potenzial hat, zu einem echten vorweihnachtlichen Geschenk für Anleger zu werden - mit strategischen Projekten, explosivem Rohstoffmix, starkem Management und jetzt gleich mehreren News, die das Momentum klar bestätigen.

wir leben in einer Zeit, in der geopolitische Spannungen, technologische Umbrüche und der beschleunigte Wandel hin zu erneuerbaren Energien die Weltwirtschaft neu formen. In diesem globalen Transformationsprozess entscheidet der Zugang zu bestimmten Rohstoffen über Stabilität, Fortschritt und Unabhängigkeit. Kritische Mineralien - Metalle wie Gold, Lithium, Antimon, Nickel, Kobalt, seltene Erden und Silber - sind längst nicht mehr nur industrielle Rohstoffe. Sie sind die strategische Lebensader moderner Nationen.

Diese Elemente treiben Innovationen an - von Batterien für Elektrofahrzeuge über Steuerungssysteme in Verteidigungstechnologien bis hin zu Satellitenkommunikation und Energiespeichern, die das Rückgrat der Energiewende bilden. Ohne sie geraten technologische Entwicklung, Mobilität und Sicherheitsarchitektur ins Wanken.



Zugang zu Schlüsselrohstoffen: Das neue Machtspiel

Doch während die Nachfrage nach diesen Rohstoffen explosionsartig steigt, verschärfen geopolitische Spannungen, Exportbeschränkungen und ein Mangel an neuen Förderkapazitäten die Situation. Die Welt steht an einem Scheideweg: Wer heute in die Versorgungssicherheit von morgen investiert, sichert nicht nur wirtschaftliche Chancen, sondern Einfluss und Stabilität. Immer mehr Regierungen reagieren - mit milliardenschweren Förderprogrammen, strategischen Rohstoffpartnerschaften und der klaren Botschaft: Die Kontrolle über kritische Mineralien ist zu einem Instrument geopolitischer Stärke geworden.

Bei vielen Kritischen metallen herrscht eine massive Abhängigkeit von China. Quelle: visualcapitalist.com

Der Wettlauf um diese essenziellen Metalle hat längst begonnen. Er wird darüber entscheiden, welche Volkswirtschaften die Energiewende anführen, welche Industrien ihre Verteidigungstechnologien modernisieren - und wer in einer rohstoffarmen Zukunft abhängig bleibt.

Genau hier liegt die Chance für vorausschauende Investoren. Während Staaten und Industrien um sichere Lieferketten ringen, öffnen sich neue Perspektiven für Unternehmen, die sich frühzeitig auf die Erschließung und Sicherung strategischer Rohstoffvorkommen spezialisiert haben.

Armory Mining Corp. (ISIN: CA0422791099 | WKN: A40V12) steht exemplarisch für diesen Wandel - ein Unternehmen, das gezielt auf die Rohstoffe setzt, die die

Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektoren der Zukunft antreiben werden.

Das Unternehmen konzentriert sich auf Mineralien, die für die Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektoren unverzichtbar sind - Antimon, Lithium, Silber und Gold. Mit einem hochwertigen, diversifizierten Portfolio in politisch stabilen Bergbauregionen Kanadas und Argentiniens entwickelt Armory Mining Projekte, die nicht nur wirtschaftlich attraktiv, sondern auch strategisch relevant sind.

Armory startet das nächste Kapitel - Explorationsprogramm am AMMO-Antimon-Gold-Projekt offiziell eingeleitet

Und jetzt kommt der entscheidende Moment, der das AMMO-Projekt von einer historischen Lagerstätte zu einer echten Zukunftschance machen kann:

Armory Mining Corp. (ISIN: CA0422791099 | WKN: A40V12) haben am 20. November offiziell den Startschuss für die erste Explorationsphase am AMMO-Antimon-Gold-Projekt gegeben.

Das Unternehmen beginnt mit der detaillierten Planung eines Workflows, der alles umfasst, was Investoren in dieser Frühphase hören wollen:

Prospektion & geologische Kartierung

Gezielte Probenahmen in den aussichtsreichsten Strukturen

in den aussichtsreichsten Strukturen Geophysikalische Untersuchungen , um die zukünftigen Bohrziele präzise einzugrenzen

, um die zukünftigen Bohrziele präzise einzugrenzen Budgetrahmen bis zu 500.000 CAD bereits reserviert

Damit macht Armory unmissverständlich klar:

AMMO wird zu einem operativen Kernprojekt - und die Zeit der rein theoretischen Potenziale ist vorbei.

Karte mit den Claims von Armory (grau) und Military Metals (blau), die das Gebiet der ehemals produzierenden Antimon-Gold-Mine West Gore umfassen, Quelle: Unternehmensmeldung vom 20.11.2025

Warum das so explosiv ist?

Das Projekt umschließt die historische West Gore Antimon-Gold-Mine, die vor dem Ersten Weltkrieg bereits produziert hat. Dieses Areal ist kein Blindflug - im Gegenteil: Mehrere Schächte, dokumentierte Gold- und Antimonstrukturen und über 70 historische Bohrlöcher bilden ein dichtes Netz an Anhaltspunkten, das nun erstmals seit Jahrzehnten wieder systematisch untersucht wird.

CEO Alex Klenman bringt es auf den Punkt:

Die Identifizierung und Bestätigung heimischer Quellen

für kritische Mineralien hat höchste Priorität.

Mit anderen Worten:

Die westlichen Staaten suchen verzweifelt nach sicheren Antimon-Quellen - und Armory bohrt genau dort, wo Kanada bereits eine historische Produktion nachgewiesen hat.

Das Timing könnte kaum besser sein. Die Nachfrage nach Antimon - essenziell für Munition, Batterien, Chipfertigung, Verteidigungssysteme und Speziallegierungen - steigt rasant, während China den Markt dominiert und Exportrestriktionen verschärft.

Wenn AMMO liefert, liefert es in einem Marktumfeld, das geradezu nach westlichen Projekten schreit.

Und Armory Mining macht den logischen nächsten Schritt.

Antimon - der strategische Rohstoff, ohne den Hightech, KI und Verteidigung nicht funktionieren

Antimon gehört zu den Rohstoffen, über die man im Mainstream kaum spricht - und gleichzeitig zu den Metallen, die im Hintergrund ganze Industrien am Laufen halten. Während Lithium, Kupfer oder Gold regelmäßig die Schlagzeilen dominieren, arbeitet Antimon oftmals unsichtbar, aber entscheidend im Herzen moderner Technologien. In einer Welt, die von geopolitischer Unsicherheit, Hightech-Wettbewerb und Energieumbruch geprägt ist, nimmt dieses Halbmetall eine Rolle ein, die sich viele Anleger noch gar nicht bewusst machen.

Dabei ist Antimon genau das, was Regierungen heute am dringendsten suchen: ein strategischer Rohstoff, ohne den militärische Systeme, Batterietechnologien, Halbleiter und damit sogar der gesamte KI-Sektor nicht funktionieren.

Warum ist Antimon so wichtig?

1. Verteidigung & Sicherheit

Antimon ist ein kritischer Bestandteil westlicher Verteidigungssysteme:

Munition (Härtung von Geschossen)

Flammhemmende Materialien

Legierungen für militärische Komponenten

Schutz- und Spezialmaterialien

2. Energie & Batterie-Technologien

Antimon spielt eine entscheidende Rolle in:

Flüssigmetallbatterien

Hochtemperaturbatterien

Grid-Storage-Systemen

Na-Ion-Batterien der nächsten Generation

3. Hightech & Industrie

Antimon wird in zahlreichen Schlüsselbereichen eingesetzt:

Halbleiterfertigung

Optoelektronik

Leiterplatten

Hitze- und korrosionsbeständige Legierungen

Kein KI-Boom ohne Antimon

Der globale KI-Hype rund um NVIDIA, AMD, ASML & Co. basiert auf einem entscheidenden Fundament: Hochleistungs-Halbleiter. Und genau hier hat Antimon eine nicht ersetzbare Rolle.

Antimon wird in der Halbleiterproduktion zur Optimierung elektrischer Eigenschaften eingesetzt, dient als Legierungsmetall für Spezialchips, erhöht Leitfähigkeit, Stabilität und Temperaturbeständigkeit und wird bei bestimmten Halbleiterverbindungen benötigt, die im Hochfrequenz- und Hochleistungsbereich entscheidend sind.

Mit anderen Worten:

Ohne Antimon keine zuverlässigen, leistungsstarken Chips - und ohne diese Chips keine KI-Revolution, keine Rechenzentren, keine KI-Serverfarmen.

Der globale Technologie-Boom frisst also genau jenen Rohstoff, der ohnehin schon knapp ist.

Ein geopolitisches Risiko, das kaum jemand auf dem Radar hat

Während die Nachfrage massiv steigt, konzentriert sich das Angebot in alarmierender Weise auf ein einziges Land: China kontrolliert 70-80% des globalen Antimonmarktes, vom Abbau über die Verarbeitung bis zum Export.

In den letzten Jahren hat Peking mehrfach die Ausfuhr bestimmter kritischer Metalle erschwert oder gedrosselt - und genau dieser Trend trifft auch Antimon. Für westliche Staaten ist das ein strategisches Risiko, denn die Verteidigungsindustrie und Halbleiterproduktion sind ohne verlässliche Versorgung schlicht nicht möglich.

Der Westen sucht daher verzweifelt nach Alternativen - und jedes Projekt außerhalb Chinas gewinnt plötzlich massiv an Bedeutung.

Warum Antimon für Investoren eine potenziell explosive Chance darstellt

Die Kombination aus steigender Nachfrage (Defense, KI, Halbleiter, Energiespeicher) und geopolitisch angespanntem Angebot ist selten - und sie ist oft der Beginn von starken Rohstoffbewegungen. Antimon gehört heute zu den Metallen, die einerseits unverzichtbar, andererseits extrem unterentwickelt sind.

Es gibt nur eine Handvoll aktiver westlicher Projekte, der Rest des Marktes hängt an Entscheidungen der chinesischen Exportbehörden.

Für Investoren entsteht damit eine Situation, die in der Rohstoffwelt traditionell als "perfect storm" gilt:

hohe strategische Bedeutung + geringe westliche Produktion + steigende Nachfrage = enormes Repricing-Potenzial.

Frühphasen-Chance: Explorer mit Weitblick - ein Schlüsselprojekt im Herzen von Nova Scotia

Die Vision ist klar: eine verlässliche, westliche Rohstoffbasis aufzubauen, die die Lücken in globalen Lieferketten schließt und langfristig technologische Souveränität unterstützt. Durch erfahrenes Management, eine fokussierte Explorationsstrategie und eine bewusst schlanke Kapitalstruktur bietet Armory Mining Investoren Zugang zu einem Zukunftsmarkt, der von Sicherheit, Innovation und geopolitischer Bedeutung gleichermaßen geprägt ist.

Mit konkreten Arbeitsprogrammen, bevorstehenden Explorationsergebnissen und einer klaren Positionierung im Bereich der kritischen Mineralien steht Armory Mining (ISIN CA0422791099 WKN A40V12) an der Schwelle, einen spürbaren Beitrag zur Versorgungssicherheit der westlichen Welt zu leisten - und damit zugleich wertorientierte Chancen für seine Aktionäre zu schaffen.

Armory Mining (ISIN CA0422791099 WKN A40V12) verfügt über ein hochgradig diversifiziertes Projektportfolio in Kanada und Argentinien - Regionen mit etablierter Infrastruktur, Bergbautradition und politischer Stabilität:

Das AMMO-Projekt in der kanadischen Provinz Nova Scotia ist ein strategisch bedeutendes Antimon-Gold-Projekt in einem traditionsreichen Bergbaudistrikt. Mit einer Fläche von rund 3.092 Hektar liegt das Gebiet zentral in Nova Scotia, nur etwa 45 Kilometer nord-nordwestlich von Halifax, und verfügt über eine ausgezeichnete Erreichbarkeit sowie gut ausgebaute Infrastruktur. Das Projekt grenzt unmittelbar an die ehemals produzierende West Gore Antimon-Gold-Mine, die bereits eine beachtliche Produktionshistorie vorweisen kann und diese umgibt.

Quelle: Armory Mining

Der Standort des Projekts umschließt das Gebiet der historischen West Gore-Mine, die über mehrere Schächte, acht Untertageebenen und mehr als 70 historische Bohrlöcher verfügte. Diese vorhandenen Strukturen und Daten bieten wertvolle Anhaltspunkte für die zukünftige Exploration und Entwicklung.

Besonders attraktiv ist das AMMO-Projekt durch seine Lage in einem etablierten Antimon-Gold-Distrikt, dessen geologische Voraussetzungen als äußerst vielversprechend gelten. Das umgebende Gelände wurde bislang kaum erkundet und bietet daher beträchtliches Potenzial für neue Entdeckungen. Zudem befindet sich das Projekt in einer rechtssicheren und bergbaufreundlichen Region mit unmittelbarer Nähe zu wichtiger Infrastruktur und Dienstleistungen, was zukünftige Entwicklungsarbeiten deutlich erleichtert.

Für Anfang 2026 ist ein umfassendes Explorationsprogramm geplant, das Prospektion, Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen umfasst. Ziel ist es, die geologischen Strukturen detailliert zu erfassen, neue Zielzonen zu definieren und das Potenzial des Projekts für eine wirtschaftliche Antimon- und Goldförderung weiter zu untermauern.

Insgesamt vereint das AMMO-Projekt historische Substanz, hervorragende Lagebedingungen und erhebliches Explorationspotenzial - eine starke Ausgangsbasis für die Erschließung eines kritischen Rohstoffs, der für Energie-, Technologie- und Verteidigungsanwendungen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Gold und Antimon am Rand der Welt - Das Potenzial von Haida Gwaii

Das Riley-Creek-Projekt auf Haida Gwaii in British Columbia vereint geologische Attraktivität mit strategischer Bedeutung. Auf einer Fläche von rund 3.550 Hektar erstreckt sich das Explorationsgebiet an der Westseite von Graham Island, einer Region, die durch ihre reiche Bergbaugeschichte und ihr enormes Rohstoffpotenzial bekannt ist. Dank der Lage in der Nordküstenregion British Columbias bietet das Projekt nicht nur beeindruckende geologische Voraussetzungen, sondern auch guten Zugang zu Infrastruktur und Logistik, was die Entwicklungschancen deutlich verbessert.

Geologisch liegt Riley Creek in einem der spannendsten Strukturzüge der Region - dem Rennell-Louscoone-Störungssystem, einer regional bedeutenden geologischen Zone, die ideale Bedingungen für die Bildung von Erzvorkommen bietet. Die Mineralisierung ist vielschichtig: Das Projektgebiet beherbergt hydrothermale Heißquellen-Lagerstätten, eingebettet in die Gesteinsformationen der mitteljurassischen Yakoun-Gruppe, die für ihre metallführenden Strukturen bekannt ist.

Quelle Armory Mining

Besonders interessant für Investoren ist die Vielfalt der Gold- und Antimon-Mineralisierungen, die in mehreren Formen auftreten. Diese Kombination macht Riley Creek zu einem Projekt mit erheblichem Potenzial, insbesondere im Hinblick auf kritische Rohstoffe wie Antimon - ein Metall, das für Verteidigungs-, Energie- und Hightech-Anwendungen unverzichtbar ist.

Mit seiner einzigartigen geologischen Lage, den guten infrastrukturellen Voraussetzungen und dem klaren Fokus auf strategisch relevante Metalle bietet das Riley-Creek-Projekt eine seltene Gelegenheit, an der Schnittstelle von Rohstoffsicherheit, Innovation und Wertschöpfung zu investieren. Dieses Projekt verspricht, bei weiteren Explorationsfortschritten ein Schlüsselfaktor im wachsenden Markt für kritische Mineralien zu werden - und weckt damit großes Interesse für die kommenden Entwicklungsphasen.

Lithiumressourcen für die Energiewende - warum Argentinien der Schlüssel ist

Das Candela II-Projekt in der argentinischen Provinz Salta gehört zu den vielversprechendsten Lithiumvorkommen im berühmten "Lithium-Dreieck" - jener Region, die weltweit als Epizentrum der Lithiumproduktion gilt und in der rund zwei Drittel der globalen Reserven liegen. Das Projekt umfasst eine Fläche von 3,01 Quadratkilometern im Salar de Incahuasi, nur etwa 45 Kilometer von Tolar Grande entfernt, und profitiert von hervorragender Erreichbarkeit sowie einer strategisch günstigen Lage zwischen großen internationalen Lithiumentwicklern wie Ganfeng, Rio Tinto und Allkem.

Mit einer 80%igen Beteiligung hält das Unternehmen die wesentliche Kontrolle über das Projekt, das zur weiteren Entwicklung an American Salars vergeben wurde. Diese Partnerschaft schafft die perfekte Balance zwischen Kapital- und Projektstärke: Während American Salars die technische Umsetzung und Exploration vorantreibt, behält der ursprüngliche Eigentümer eine bedeutende wirtschaftliche Beteiligung und strategische Einflussnahme.

Die bisherigen Untersuchungen zeigen einen starken Solefluss mit Lithiumgehalten von über 160 ppm, ein ermutigendes Indiz für eine potenziell wirtschaftlich rentable Lagerstätte. Darüber hinaus befindet sich das Projektgebiet ohne Überschneidung mit indigenen Gemeinschaften, was die Genehmigungs- und Entwicklungsprozesse erheblich vereinfacht.

Seine Lage mitten im Lithium-Dreieck, die Nähe zu bestehenden Förderprojekten und die robuste Infrastruktur verleihen Candela II einen klaren Wettbewerbsvorteil. In einer Zeit, in der Lithium als Schlüsselmetall der Energiewende gilt - unentbehrlich für Batterien, Speichertechnologien und Elektromobilität - positioniert sich dieses Projekt als strategisches Asset mit langfristigem Wachstumspotenzial.

Mit seiner Kombination aus geologischer Qualität, partnerschaftlicher Entwicklungsstruktur und geopolitischer Relevanz stellt das Candela II-Projekt eine seltene Gelegenheit dar, an der Spitze des globalen Lithiumbooms zu partizipieren - dort, wo die Energieversorgung der Zukunft Gestalt annimmt.

Armory Mining - Die Aktie, die die Lücke schließt

Die Welt steht vor einer historischen Herausforderung: Rohstoffe wie Gold, Lithium, Antimon, Nickel, Kobalt, seltene Erden und Silber sind heute essenzieller denn je - für Energiespeicher, Verteidigung, Halbleiter und grüne Infrastruktur.

Gleichzeitig dominieren politisch instabile oder autoritäre Staaten wie China diese Märkte - mit steigenden Exportkontrollen und geopolitischen Spannungen.

Hier setzt Armory Mining an.

Mit einem einzigartigen Portfolio aus:

Hochgradigen potenzielle Antimonprojekten ( AMMO-Projekt, Riley-Creek-Projekt )

AMMO-Projekt, Riley-Creek-Projekt Strategischem Lithiumprojekt (Candela II - Lithiumgehalten über 160 ppm)

(Candela II - Lithiumgehalten über 160 ppm)

… positioniert sich Armory Mining (ISIN CA0422791099 WKN A40V12) als Antwort auf westliche Rohstoffabhängigkeit - und bietet Investoren Zugang zu Versorgungssicherheit, Skalierbarkeit und politischer Stabilität in British Columbia, Kanada und Argentinien.

Warum man sich jetzt mit Armory Mining - Aktien beschäftigen sollte

Timing: Die Preise für kritische Mineralien erreichen Höchststände - die Märkte preisen geopolitische Risiken bereits ein.

Struktur: Armory besitzt die Assets, das technische Know-how und die Infrastrukturzugänge.

Wachstum: Frühphasen-Explorer mit klar definierten, realistischen Projektmeilensteinen.

Positionierung: Nur wenige börsennotierte Junior-Unternehmen bieten diese Konzentration auf kritische Rohstoffe, unterstützt durch solide Gehalte und Projekthistorie.

Zukunftsfokus: Energie, Verteidigung, Technologie - Armory liefert, was die Industrie braucht.

Armory Mining - kein Spiel mit Chancen, sondern ein gezielter Zug auf dem globalen Rohstoffbrett

Für Anleger, die frühzeitig in die Rohstoffversorgung von morgen investieren wollen, ist Armory Mining (ISIN CA0422791099 WKN A40V12) mehr als nur ein Tickersymbol - es ist ein Zugang zur Lösung globaler Herausforderungen.

Die klügsten Köpfe des Silicon Valley investieren längst dort, wo Zukunft entsteht: in Technologien, die auf Lithium, Antimon, Silber und andere Schlüsselmineralien angewiesen sind. Ob Flüssigmetallbatterien, Rechenzentren, Verteidigungstechnik oder E-Mobilität - ohne diese Rohstoffe bleibt Innovation Theorie.

Alleine in den USA ist ein massives Defizit vorhanden. Quelle: visualcapitalist.com

Warum die Armory-Aktie jetzt hochspannend ist:

? Globale Megatrends + akute Versorgungslücken = explosiver Rohstoffbedarf

? Hochgradige Projekte in Frühphase = maximales Hebelpotenzial für Investoren

? Erfahrenes Team & klare Wachstumsstrategie

? Investoren wie Gates, Bezos & Thiel machen vor, wie Zukunft investierbar wird

? Armory ist eine seltene Gelegenheit: Ein Junior-Explorer mit Fokus auf die

entscheidenden Elemente von morgen

Armory Mining (ISIN CA0422791099 WKN A40V12) ist nicht nur ein Investment - es hat das Potenzial, ein Ticket für Wachstum in der Frühphase zu sein. JETZT ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln, bevor das Unternehmen einem breiteren Publikum bekannt wird.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Armory Mining, um mehr über das Unternehmen zu erfahren sowie die hinterlegten Unternehmensdokumente auf sedarplus.ca, um sich ein eigenes, fundiertes Bild über das die Projekte und die weitere spannende Entwicklung des Unternehmens zu machen.

