Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 10
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|09/12/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1065705023.13
|11.3012
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|09/12/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1065705023.13
|8.4988
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|09/12/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|200500000.00
|2275172992.25
|8.5336
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|09/12/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|200500000.00
|2275172992.25
|11.3475
|USD
