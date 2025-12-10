VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-09
|NL0009272749
|3938777.000
|373460164.43
|94.8163
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-09
|NL0009272772
|513000.000
|37532743.01
|73.1632
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-09
|NL0009272780
|360000.000
|30562445.16
|84.8957
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-09
|NL0009690239
|8235404.000
|308745756.53
|37.4901
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-09
|NL0009690247
|2708390.000
|46261648.11
|17.0809
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-09
|NL0009690254
|2426537.000
|29919327.88
|12.3301
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-09
|NL0010273801
|2681000.000
|51207430.32
|19.1001
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-09
|NL0010731816
|888000.000
|76914600.38
|86.6155
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-09
|NL0011683594
|91750000.000
|4282789343.20
|46.6789
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-09
|NL0010408704
|30903010.000
|1126980623.46
|36.4683
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-09
|NL0009272764
|318000.000
|19980349.10
|62.8313
