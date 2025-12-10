Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 10
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|09/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|271586.24
|6.1719
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|09/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|112699650.00
|702656874.19
|6.2348
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|09/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|234724.40
|5.024
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|09/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20723842.96
|5.7566
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|09/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|269946.94
|6.1515
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|09/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22154456.00
|135211800.21
|6.1031
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|09/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1148481.87
|5.3974
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|09/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|266672154.87
|6.8712
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|09/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32698971.59
|5.9237
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|09/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|266124013.86
|5.0787
