Ein sicheres Lizenzmodell, wachsendes Cloud-Geschäft und KI-Fantasie - all das bietet die Aktie von Microsoft. Und niemand investiert mehr Geld in neue KI-Rechenzentren als der Windows-Konzern. Wenn die Rechnung aufgeht, kann die Aktie weit über 600 Dollar steigen. Microsoft ist für viele Anleger ein Basisinvestment im Tech-Sektor. Denn das Geschäftsmodell rund um die Lizenzen für Windows-Betriebssysteme und Office-Produkte erscheint nahezu unangreifbar. ...

