Rain am Lech (ots) -Viele Frauen bleiben trotz wachsendem Interesse außen vor: Fehlendes Finanzwissen, Ängste und ein limitierendes Money Mindset verhindern oftmals den entscheidenden ersten Schritt zur Geldanlage. Genau hier setzt das Mentoring-Programm von Dr. Daniela Sußmann an, das Frauen dabei unterstützt, finanzielle Sicherheit aufzubauen und selbstbewusst ihre ersten Schritte an der Börse zu gehen. Im folgenden Beitrag erfahren Einsteigerinnen, wie sie ein Depot eröffnen, ihren ersten ETF auswählen und Schritt für Schritt eine einfache, alltagstaugliche Investmentstrategie entwickeln.Nicht wenige Frauen kennen die Situation: Das Interesse am Vermögensaufbau ist da, der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit wächst, und trotzdem bleibt das Wertpapierdepot ein Buch mit sieben Siegeln. Während Männer oft schon früh Erfahrungen am Aktienmarkt sammeln, fühlen sich viele Frauen als Anfängerinnen fehl am Platz. Sie glauben, erst sämtliche Fachbegriffe und Zahlenformeln beherrschen zu müssen, bevor sie investieren "dürfen". Dieses lähmende Gefühl der Unsicherheit verhindert meist den entscheidenden ersten Schritt, obwohl die Vorteile für Frauen auf der Hand liegen. Statt ihr Geld für sich arbeiten zu lassen, spielen Bedenken, alte Glaubenssätze und vermeintliche Wissenslücken die Hauptrolle. "Der größte Fehler ist, gar nicht erst anzufangen - aus Angst. Wer immer nur wartet, bleibt finanziell abhängig und verschenkt enorme Chancen", sagt Dr. Daniela Sußmann, Gründerin der Dr. Sußmann Consulting GmbH und Expertin für Money Mindset."Finanzielle Selbstbestimmung beginnt im Kopf. Wer eigene alte Glaubenssätze hinterfragt und den Mut fasst, sich mit Geldthemen auseinanderzusetzen, hat schon den wichtigsten Schritt getan", fügt sie hinzu. Im Mentoring-Programm der Dr. Sußmann Consulting GmbH steht dabei nicht trockene Theorie im Vordergrund: Frauen bekommen konkrete Strukturen an die Hand, wie sie ihr finanzielles Wissen ausbauen, alte Ängste abbauen und selbstbewusst die ersten Züge am Kapitalmarkt machen. Frauen lernen dort nicht nur die Grundlagen der Geldanlage, sondern erhalten klare Strukturen und persönliche Unterstützung, um ihre ersten Schritte an der Börse selbstbewusst und sicher zu gehen. Das Programm vermittelt Orientierung, reduziert Komplexität und schafft einen geschützten Raum für Fragen, Unsicherheiten und klares Wachstum, damit jede Frau ihren Weg zur finanziellen Selbstbestimmung gehen kann.Schritt 1: Sich von finanziellen Denkblockaden lösenViele Frauen glauben, erst "alles verstehen" zu müssen, bevor sie ihr erstes Geld investieren - eine Annahme, die auf jahrzehntelang erlernten Glaubenssätzen beruht. Aussagen wie "Geldanlage ist Männersache", "Ich kann nicht mit Zahlen umgehen" oder "An der Börse verliert man nur" halten viele davon ab, überhaupt zu starten. Wer diese Überzeugungen ungeprüft übernimmt, schiebt wichtige Finanzentscheidungen immer weiter hinaus. Dabei ist der Beginn oft deutlich einfacher, als es scheint."Mut entsteht durch Wissen, aber auch durch Erfahrung. Den eigenen Wert zu erkennen und sich zuzutrauen, mit Geld souverän umzugehen, ist der Schlüssel zur finanziellen Selbstbestimmung", erklärt Dr. Daniela Sußmann.Finanzkompetenz ist kein angeborenes Talent, sondern ein Prozess, der mit jedem Schritt leichter wird. Dr. Sußmann weiß aus eigener Erfahrung als ehemalige alleinerziehende Mutter, wie wichtig Selbstvertrauen für den Einstieg ist: "Frauen merken schnell, dass sie keine mathematischen Genies sein müssen; sie müssen nur den ersten Schritt wagen."Schritt 2: Ziele definierenDer Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit motiviert viele Frauen, sich erstmals mit Geldanlagen zu beschäftigen. Doch bevor das erste Depot eröffnet wird, steht eine grundlegende Frage im Raum: Wofür möchte ich überhaupt investieren? Ein klares Ziel bildet die Basis jeder erfolgreichen Investmentstrategie. Ob Altersvorsorge, eine größere Anschaffung, eine Notfallreserve oder langfristiger Vermögensaufbau - ohne ein konkretes Ziel fehlt der rote Faden. Erst wenn das persönliche "Warum" klar ist, lässt sich das passende "Wie" bestimmen. Wer sein Sparziel kennt, kann leichter einschätzen, welcher Anlagehorizont, welche monatliche Rate und welche Risikobereitschaft sinnvoll sind. Das schafft Orientierung, verhindert Frustration und legt den Grundstein für langfristig motiviertes Investieren."Wenn einer Frau das eigene Ziel bewusst ist, verliert die Börse schnell ihren Schrecken. Dann wird aus Angst Neugier und aus Unsicherheit wird Eigenverantwortung", so Dr. Sußmann.Schritt 3: Das erste Depot eröffnenDer Schritt vom Nachdenken ins Handeln beginnt mit der Eröffnung des ersten eigenen Depots. Was zunächst kompliziert wirkt, ist dank moderner Online-Banken deutlich einfacher, als viele erwarten. Dennoch zögern viele Frauen - oft aus Angst vor Fehlern oder aus Sorge, etwas falsch auszufüllen. Dr. Daniela Sußmann von der Dr. Sußmann Consulting GmbH betont: "Ein Depot zu eröffnen ist heute einfacher denn je. Wer sich informiert und Schritt für Schritt vorgeht, erkennt schnell: Die größte Hürde ist der eigene Kopf."Einsteigerinnen profitieren besonders davon, sich vorab einen seriösen Anbieter mit verständlicher Benutzeroberfläche und klaren Kostenstrukturen auszuwählen. Die Registrierung ist in der Regel online möglich, die Legitimation erfolgt bequem per Post- oder Video-Ident. Meist ist das Depot innerhalb weniger Tage einsatzbereit.Gerade Frauen ohne Vorerfahrung gewinnen Sicherheit, wenn sie sich beim ersten Mal bewusst Zeit nehmen oder auf Mentoring-Angebote zurückgreifen. "Sobald das erste Depot eröffnet ist, werden künftige Geldentscheidungen leichter. Die ersten Schritte sind die schwersten, aber auch die wichtigsten", sagt Dr. Sußmann.Schritt 4: Mit kleinen Beträgen startenNachdem das Depot steht, stellt sich die Frage: Worin soll das erste Geld fließen? Für viele Einsteigerinnen wirken Einzelaktien zunächst riskant und komplex. ETFs hingegen, also börsengehandelte Indexfonds, sind gerade für Anfängerinnen eine verständliche, leicht zugängliche Option. Sie bilden die Entwicklung eines ganzen Aktienmarktes oder bestimmter Branchen nach und bündeln zahlreiche Unternehmen in nur einem Produkt."ETFs sind einfach, transparent und breit gestreut - ideal, um ins Investieren reinzukommen", erklärt Dr. Sußmann. Ein ETF-Sparplan ermöglicht es, automatisch in Hunderte Unternehmen gleichzeitig zu investieren - das reduziert das Risiko und erleichtert den Einstieg. Schon kleine Monatsbeiträge ab 25 Euro reichen aus, um langfristig Vermögen aufzubauen.Dr. Sußmann ergänzt: "ETFs sind der Anfang, nicht das Ziel. Wer langfristig Vermögen aufbauen will, sollte später auch Einzelaktien verstehen." Für den Einstieg jedoch bieten ETFs die perfekte Mischung aus Übersichtlichkeit, geringer Komplexität und breiter Streuung und sind damit ideal für Frauen, die zunächst mit kleinen Beträgen starten und Sicherheit gewinnen möchten.